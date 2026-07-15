5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta quarta-feira é marcada pelas audições de Castro Almeida, Pinto Luz e Miranda Sarmento na Assembleia da República. O IGCP realiza um leilão de Bilhetes do Tesouro e o Eurostat revela os dados atualizados do PIB e do emprego nos países da União Europeia. Os investidores nas bolsas norte-americanas vão ficar atentos à continuação da época de resultados do setor financeiro e à audição de Kevin Warsh, presidente do Fed.

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Ministros são ouvidos na Assembleia da República

O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, é ouvido esta quarta-feira na Assembleia da República, no âmbito das audições regimentais – que determinam a comparência dos governantes perante as respetivas comissões parlamentares pelo menos quatro vezes por ano. No âmbito do mesmo regime, serão também ouvidos o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

IGCP realiza leilão de Bilhetes do Tesouro

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza esta quarta-feira um leilão da linha de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade em julho de 2027. O montante indicativo da emissão situa-se entre os 1.000 milhões e os 1.250 milhões de euros.

Como evoluíram o PIB e o emprego na Europa no primeiro trimestre?

O Eurostat divulga os dados atualizados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e o emprego relativos ao primeiro trimestre de 2026. Os dados preliminares do PIB apontavam para que Portugal tivesse registado o quinto pior desempenho da União Europeia no arranque do ano.

Setor financeiro continua época de apresentação de resultados

Depois de vários gigantes da banca norte-americana, como o JPMorgan Chase, terem revelado uma subida generalizada nos lucros do primeiro semestre, esta quarta-feira é a vez de o Morgan Stanley e a BlackRock apresentarem as suas contas ao mercado.

Kevin Warsh faz balanço semestral do Fed

O novo presidente da Reserva Federal norte-americana, Kevin Warsh, comparece perante o comité bancário do Senado para o balanço semestral do banco central dos EUA. Na terça-feira, durante a audição na Câmara dos Representantes, o responsável reafirmou o compromisso da instituição em reduzir a inflação e garantiu que o Fed se manterá livre de influências políticas.