Almada. Ahresp está a apurar prejuízos junto de restaurantes e alojamentos

A Ahresp – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal disse esta quarta-feira estar a apurar os prejuízos junto de restaurantes e alojamentos turísticos no concelho de Almada devido às falhas de abastecimento de água, adiantou em comunicado.

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A associação disse que “tem estado a acompanhar, com elevada preocupação, as falhas no abastecimento de água que têm afetado o concelho de Almada e que têm provocado constrangimentos graves em inúmeras empresas da restauração e do alojamento turístico”. Ao longo dos últimos dias, a Ahresp disse ter recebido “relatos de empresas fortemente afetadas, com constrangimentos graves e quebra de atividade em vários estabelecimentos”.

Para a associação, trata-se de uma situação “ainda mais alarmante por ocorrer em plena época alta”, que é um “período crucial para as empresas que dependem da procura reforçada por parte de turistas” para os seus negócios.

A Ahresp encontra-se, assim, “a apurar, junto dos empresários afetados, os prejuízos causados pelas quebras no abastecimento”, apontando que “este trabalho permitirá conhecer, com maior rigor, a dimensão do impacto económico da situação na restauração e no alojamento turístico”.

A entidade disse ainda que “tem promovido um diálogo próximo com a Câmara Municipal de Almada”, para serem “disponibilizadas medidas reparadoras” que “respondam aos prejuízos sofridos pelas empresas”. A associação reconheceu também “o esforço que a autarquia tem desenvolvido para normalizar o abastecimento de água” e considerou que é “fundamental” que as entidades competentes unam esforços “para restabelecer integralmente” o abastecimento.

A Ahresp lembrou ainda que no caso dos setores que representa este problema “assume uma severidade acrescida, uma vez que o abastecimento regular de água é condição essencial para o funcionamento dos estabelecimentos, para o cumprimento das regras de higiene e de segurança alimentar”, bem como para “a manutenção da atividade económica e assegurar os postos de trabalho”.