Antigo bastonário Guilherme Figueiredo preside comissão para rever estatutos dos advogados

O antigo bastonário Guilherme Figueiredo vai presidir à nova Comissão de Estudo e Revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados. Esta comissão tem como missão retomar os trabalhos de análise e revisão estatutária e apresentar uma proposta de estatuto para a profissão.

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“No final dos trabalhos da Comissão, a proposta de estatuto será objeto de análise pelos advogados, num processo participado que permitirá à Ordem dos Advogados (OA) apresentar uma proposta de estatuto de todos e para todos os colegas“, refere a Ordem.

A Comissão, que tomou posse na segunda-feira, é ainda composta pelos advogados António Gaspar Schwalbach, Brício Martins de Araújo, Carlos de Faria, Carlos Mateus, Filipe Pimenta, Gonçalo Gama Lobo, Joana M. Abreu, Olinda Magalhães e Pedro Ataíde Hilário, na qualidade de vogais.

A Comissão de Estudo e Revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados foi criada no mandato anterior, tendo os seus trabalhos sido posteriormente interrompidos. “A iniciativa insere-se no compromisso da OA de promover uma reflexão aprofundada sobre o enquadramento estatutário da profissão, assegurando que o mesmo responde adequadamente aos desafios atuais da advocacia, à defesa dos direitos dos cidadãos e ao reforço do papel da Ordem no sistema de justiça”, assumem.