APROSE e Católica confirmam pós-graduação de seguros em setembro

A Católica-Lisbon SBE, em parceria com a Católica Porto Business School, e a APROSE, associação que reúne os mediadores de seguros em Portugal, confirmou a realização da edição 2026/2027 da Pós-Graduação em Gestão para Agentes e Corretores de Seguros, um programa executivo que pretende reforçar as competências de gestão, liderança e transformação digital dos profissionais da mediação de seguros.

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A formação decorrerá em simultâneo em Lisboa e no Porto e terá como diretores Paulo Bracons, economista e consultor nas áreas dos seguros e fundos de pensões, e Pedro Celeste, diretor de programas da Católica-Lisbon SBE.

Com uma carga horária de 178 horas, o programa destina-se tanto a licenciados, como a profissionais experientes do setor sem formação superior. Os primeiros obtêm um Diploma de Pós-Graduação, mediante aprovação numa prova de avaliação final, enquanto os restantes recebem um Diploma de Formação para Executivos, mediante frequência e aproveitamento do curso.

As aulas realizam-se em regime presencial, ocupando, por norma, um dia completo por semana. Em Lisboa, o curso decorre entre 22 de setembro de 2026 e 11 de maio de 2027, com aulas às terças-feiras. No Porto, a formação tem início a 1 de outubro de 2026 e termina a 13 de maio de 2027, realizando-se às quintas-feiras.

Segundo os promotores, “o plano curricular procura responder aos desafios que a mediação enfrenta num contexto de crescente exigência regulatória e tecnológica. Entre os temas abordados encontram-se a governação, a supervisão prudencial, a conduta de mercado, a proteção dos tomadores de seguros, a sustentabilidade financeira, os modelos de negócio para agentes e corretores e a transformação digital, incluindo aplicações de Inteligência Artificial, IA Generativa e Agentic AI ao setor segurador”.

O acompanhamento dos participantes será assegurado pelos diretores do curso, pelos docentes e por uma equipa dedicada de gestão do programa, composta por um Development Manager e um Operations Program Manager.

A propina é de 8.900 euros para associados da APROSE e de 10.300 euros para não associados, através de pagamento único. Cada turma terá um mínimo de 16 e um máximo de 25 participantes.

Para saber mais informações acerca desta formação, clique aqui.