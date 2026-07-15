Mundial 2026

Argentina vence Inglaterra e segue para a final do Mundial de 2026

  • ECO
  • 22:03

Com a vitória frente à Inglaterra por 2-1, a Argentina enfrenta Espanha na final do Mundial marcada para este domingo.

A campeã mundial argentina (em 1978, 1986 e 2022) bateu a Inglaterra por 2-1 no Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos, garantindo a presença na final que se disputa no próximo domingo, 19 de julho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Aos 55 minutos de jogo, a Inglaterra colocou-se em vantagem por 1-0, com um golo de Anthony Gordon. Mas o golo do empate acontece aos 85 minutos por Enzo Fernández e, depois, Lautaro Martínez aos 92 minutos, já em tempo de compensação, dá a vitória à seleção argentina.

A final entre Espanha e Argentina está marcada para domingo, pelas 15h locais (20h em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford. No sábado, a França joga para o ‘bronze’ contra Inglaterra. Os bilhetes para a final, nos mais populares sites de revenda dos EUA, custam entre 6.130 e 34.100 euros.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Argentina vence Inglaterra e segue para a final do Mundial de 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Ministra do Ambiente quer Barragem de Girabolhos em 2034

Alexandre Batista,

Lançamento do concurso público aconteceu esta quarta-feira. Maria da Graça Carvalho desafiou os autarcas (que exigem compensações) a apoiar a barragem, para ser possível inaugurar em 2034.