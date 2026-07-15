Argentina vence Inglaterra e segue para a final do Mundial de 2026
Com a vitória frente à Inglaterra por 2-1, a Argentina enfrenta Espanha na final do Mundial marcada para este domingo.
A campeã mundial argentina (em 1978, 1986 e 2022) bateu a Inglaterra por 2-1 no Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos, garantindo a presença na final que se disputa no próximo domingo, 19 de julho.
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Aos 55 minutos de jogo, a Inglaterra colocou-se em vantagem por 1-0, com um golo de Anthony Gordon. Mas o golo do empate acontece aos 85 minutos por Enzo Fernández e, depois, Lautaro Martínez aos 92 minutos, já em tempo de compensação, dá a vitória à seleção argentina.
A final entre Espanha e Argentina está marcada para domingo, pelas 15h locais (20h em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford. No sábado, a França joga para o ‘bronze’ contra Inglaterra. Os bilhetes para a final, nos mais populares sites de revenda dos EUA, custam entre 6.130 e 34.100 euros.
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Argentina vence Inglaterra e segue para a final do Mundial de 2026
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