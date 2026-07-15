Azvi obtém a patente europeia para a sua inovadora máquina automática de corte em esquadra de travessas para a montagem de vias férreas

O Instituto Europeu de Patentes (EPO) concedeu à empresa espanhola Grupo Azvi a patente europeia para a sua máquina de alinhamento de dormentes, uma máquina concebida para alinhar, posicionar e quadrar automaticamente as travessas durante o trabalho de montagem dos carris.

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A concessão desta patente é um importante reconhecimento do desenvolvimento tecnológico da empresa e garante a proteção legal da sua própria solução, concebida para otimizar um dos processos mais críticos na construção ferroviária.

A máquina foi desenvolvida pelo Escritório Técnico e pela Gestão da Inovação da Azvi com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar a precisão na montagem dos carris, uma operação em que a colocação correta e o alinhamento das travessas é essencial para garantir a qualidade geométrica da infraestrutura e facilitar as fases subsequentes da instalação ferroviária. compactação e perfilagem do lastro.

As suas principais características incluem o funcionamento totalmente autónomo, que reduz a intervenção manual e ajuda a acelerar as operações de montagem. Além disso, pode funcionar tanto por baterias, uma solução especialmente útil para trabalhos em túneis ao evitar emissões, como por gerador.

A máquina também permite ajustá-la a diferentes distâncias entre dormentes e adaptá-la a diferentes larguras de via, facilitando a sua utilização em projetos com diferentes especificações técnicas. Possui também a marca CE, que certifica a sua conformidade com os requisitos europeus de segurança e fabrico.

A obtenção desta patente faz parte da estratégia de inovação que a Azvi tem mantido há anos no setor ferroviário. A empresa desenvolveu várias soluções próprias destinadas à automação dos processos de construção, com as quais procura aumentar a produtividade, melhorar a segurança ocupacional e garantir maior qualidade na execução deste tipo de infraestrutura.

Com esta nova patente, a Azvi reforça a sua posição como empresa especializada no desenvolvimento de tecnologia aplicada aos caminhos-de-ferro. A empresa possui um dos parques de maquinaria ferroviária mais avançados entre as empresas privadas espanholas e desenvolve projetos que abrangem todo o ciclo ferroviário, desde a construção de novas linhas até à manutenção de infraestruturas.