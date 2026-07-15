Bottega Veneta tem novo CEO

Romain Spitzer tem mais de 30 anos de experiência e passou pelo grupo LVMH.

O grupo francês Kering anunciou esta quarta-feira a contratação de Romain Spitzer para a direção executiva da Bottega Veneta, com efeitos a partir de 1 de setembro, de acordo com um comunicado da empresa. O gestor ficará baseado em Milão, sede da marca italiana, e responderá ao CEO do grupo, Luca de Meo. Integrará também o comité executivo do conglomerado de luxo.

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O anúncio acontece cerca de seis meses depois da maison ter terminado o seu vínculo laboral com o anterior CEO. Bartolomeo Rongone, gestor executivo da Bottega Veneta, deixou o grupo a partir de 31 de março, para ser o CEO da Moncler.

Romain Spitzer chega à marca italiana depois de ter liderado a Fragrance Group LVMH Beauty como presidente e diretor executivo. O gestor tem mais de 30 anos de experiência internacional no setor do luxo. Ao longo da sua carreira profissional, tem trabalhado a gestão de marcas, retalho e relação com os clientes.

O executivo iniciou a carreira na Guerlain, em 1995, como gestor de produto. Depois de passar pela Jean Paul Gaultier Parfums e pela Yves Saint Laurent Parfums, entrou em 2006 na Parfums Christian Dior, onde assumiu responsabilidades na área de fragrâncias e na gestão de mercados europeus.

Em 2016, Romain Spitzer tornou-se presidente e diretor executivo da LVMH Fragrance Brands, responsável pela Parfums Givenchy e pela Kenzo. As suas funções passaram posteriormente a incluir a Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, Loewe Perfumes, Officine Universelle Buly e novos projetos da divisão de beleza da LVMH.

Na Bottega Veneta, Romain Spitzer terá como prioridades aumentar a procura pela marca, aprofundar a relação com os clientes e melhorar o desempenho da rede de retalho. A marca integra a Kering desde 2001 e sob a sua gestão alcançou um volume de vendas recorde de 1,7 mil milhões de euros em 2024. Abriu a sua primeira loja em Portugal este ano.