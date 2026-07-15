Brasil X Noruega foi o jogo mais visto, em média, na LiveModeTV. Conheça o top 10

Acompanhe as audiências dos jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo entre o Brasil e Noruega, a contar para os oitavos de final, foi o mais visto, em média, na LiveModeTV até ao momento. A transmissão registou uma média de 665.745 dispositivos únicos conectados e atingiu um pico máximo de 885.066. Os dados constam da análise elaborada pela Dentsu para o +M, tendo como fonte oficial a LiveModeTV com YouTube Analytics.

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Analisando o top dez de jogos, o Brasil é a seleção com maior destaque, garantindo três posições no ranking. O Brasil X Japão, nos 16 avos de final, aparece em segundo lugar da lista e o jogo Escócia X Brasil, da fase de grupos, aparece na sétima posição.

A Seleção das Quinas também marca presença no ranking. O jogo que ditou a despedida de Portugal do Mundial encontra-se na terceira posição. Portugal X Espanha, nos oitavos de final, contou com uma média de 419.640 dispositivos únicos e um pico máximo de 470.430. Já o Portugal X Croácia, nos 16 avos de final, garantiu a sexta posição, com uma média de 332.615 dispositivos únicos e um pico máximo de 369.588.

Da lista de dez jogos, quatro contaram também com transmissão na televisão generalista portuguesa:

De acordo com a LiveModeTV, a plataforma acumula um alcance total de 4,6 milhões de dispositivos únicos, com 52% desse alcance a ter sido feito em smart tvs. Através de votações (polls) durante as transmissões dos jogos, que mobilizaram quase 60 mil respondentes, apurou-se uma média de 1,57 indivíduos por dispositivo alcançados a cada live. Nos jogos dos playoffs, o tempo médio de visualização foi de 1 hora e 3 minutos.

Recorde-se que a LiveModeTV estreou em Portugal com a emissão de 32 jogos do Mundial, tendo já garantido a transmissão de 25 jogos do Mundial Feminino FIFA 2027 e da Taça Intercontinental FIFA 2026.