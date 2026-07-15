Brisa Autoestradas faz regressar o “Zé” para campanha de verão

A campanha da Brisa Autoestradas estará no ar durante cinco semanas, tendo sido desenvolvida pela agência Stream and Tough Guy e contando com planeamento de meios da Arena Media.

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A Brisa Autoestradas lançou uma nova vaga da sua campanha de segurança rodoviária “A Brisa Autoestradas chama a atenção”, desta vez dedicada às férias de verão. O protagonista volta a ser o “Zé”, que agora se prepara para ir de carro até ao Algarve. A linha de comunicação, inaugurada na Páscoa, dá uso ao humor para reforçar a mensagem de que a segurança rodoviária depende da atenção de todos.

O ‘Zé’ é inspirado “em comportamentos reais que todos podemos encontrar na estrada e, por vezes, reconhecer em nós próprios“, explica a marca, em comunicado. A Brisa Autoestradas recorda que cerca de 90% dos acidentes estão relacionados com fatores humanos e um em cada quatro acidentes envolve excesso de velocidade. Além disso, a utilização do telemóvel durante a condução pode ainda aumentar até quatro vezes o risco de acidente.

“No verão mudam os destinos, mas a importância da atenção mantém-se. Entre férias, escapadinhas e viagens mais longas, há mais pessoas na estrada e mais situações imprevisíveis. Nesta nova fase da campanha, o Zé volta a acompanhar os portugueses para recordar uma ideia simples: conduzir em segurança não depende apenas de nós, mas também da nossa capacidade de antecipar e reagir ao que acontece à nossa volta. Porque a atenção é um gesto pequeno que pode fazer uma grande diferença”, explica Inês Oliveira, diretora de marketing estratégico do Grupo Brisa.

Hugo Bento, diretor de marketing do grupo, explicava recentemente, em entrevista ao +M, que a nova linha de comunicação tenta trazer “de uma forma ligeira, a ideia de que o problema não está sempre no outro, nem acontece só aos outros”. “Podia ser este Zé ou outro qualquer, há tantos Zés na estrada e, muitas vezes, até nós próprios acabamos por ser um pouco Zé”, exemplificava.

A campanha inclui um filme principal, que apresenta a nova vaga criativa, e três filmes adicionais com chamadas à ação específicas para alguns dos principais fatores de risco na estrada: álcool, excesso de velocidade e distração provocada pelo uso do telemóvel.

A campanha estará no ar durante cinco semanas, acompanhando a época de férias. Desenvolvida pela agência Stream and Tough Guy, com produção da 78 Films, tem presença multimeios em televisão, rádio, exterior, digital, redes sociais e plataformas do Grupo Brisa. O planeamento de meios está a cargo da Arena Media.

Com o conceito criativo “A Brisa Autoestradas chama a atenção”, a campanha assume-se como uma plataforma de comunicação ao longo do ano, com diferentes vagas nos períodos de maior circulação rodoviária, como a Páscoa, o verão e o Natal.