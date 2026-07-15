Catawiki regista um crescimento rentável em 2025 e Espanha consolida-se como um mercado-chave

A Catawiki, a plataforma de leilão online para objetos especiais, anunciou os seus resultados financeiros para 2025. Num contexto marcado por incerteza macroeconómica e crescimento moderado da economia europeia, a empresa alcançou os seus maiores lucros até à data, acompanhados por um crescimento empresarial sólido. Esta evolução positiva manteve-se nos primeiros meses de 2026, com um crescimento de receitas de dois dígitos e um máximo histórico de novos utilizadores a participar em leilões.

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Durante 2025, o lucro líquido atingiu 5,8 milhões de euros, o que representa um avanço significativo no desempenho financeiro da empresa. O EBITDA ajustado situava-se em €11,2 milhões, representando uma margem de 10% sobre as receitas. Ambos os indicadores registaram uma evolução positiva em comparação com 2024. As receitas ascenderam a €111 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, impulsionado especialmente pela aceleração do crescimento na segunda metade do ano, quando se aproximava dos 20%.

Este crescimento foi impulsionado pela forte procura por bens de luxo e colecionáveis. Artigos de qualidade com potencial de investimento, como relógios, joalharia e vinhos, foram as categorias mais populares globalmente por volume na Catawiki. Ao mesmo tempo, o aumento da procura por metais preciosos confirmou o interesse dos compradores em ativos de refúgio seguro num contexto de incerteza económica. E colecionáveis como cartas Pokémon continuaram a consolidar-se como uma das categorias que mais cresce, registando um aumento da procura de 60% ano após ano.

Este interesse contribuiu para expandir significativamente a base de compradores da plataforma, com um aumento de mais de 20% no número de utilizadores que fizeram a sua primeira oferta na Catawiki durante 2025. Além disso, foi detetado que cada vez mais vendedores internacionais utilizam a plataforma para aceder a compradores europeus. De particular destaque é o crescimento dos vendedores japoneses, cujo volume de vendas aumentou quase 60% em relação ao ano anterior durante 2025.

A melhoria nos resultados financeiros foi também apoiada por uma maior eficiência operacional, resultado do investimento contínuo em tecnologia e inteligência artificial, maior foco estratégico e uma organização cada vez mais orientada para o cliente.

Espanha destaca-se entre os mercados com maior dinamismo na Europa, com um crescimento anual de 50% dos espanhóis que fizeram uma proposta pela primeira vez na plataforma em 2025. Além disso, tanto o volume de objetos vendidos como os gastos dos compradores cresceram mais de 20% em relação ao ano anterior.

As categorias-chave para o crescimento da Catawiki também foram consolidadas em Espanha: o volume de vendas de relógios quase duplicou em relação ao ano anterior, com um crescimento de 99% no país. A joalharia consolidou a sua posição como a segunda categoria mais popular entre os compradores espanhóis (tanto em número de artigos como em despesa), com as vendas a aumentarem cerca de 35%, enquanto as vendas de vinho aumentaram 15%.

Esta evolução empresarial manteve-se nos primeiros meses de 2026. No primeiro trimestre do ano, as receitas cresceram mais de 30% em relação ao ano anterior, acompanhadas por margens melhoradas. Além disso, o número de pessoas a licitar pela primeira vez aumentou 70% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um máximo histórico.

O nível de atividade dos utilizadores continua também a crescer. Os novos compradores fizeram mais do dobro das propostas do ano anterior, enquanto os utilizadores que regressaram aumentaram a sua quota em 60%. Esta procura também está a atrair uma maior oferta, com um aumento de perto de 30% no número de objetos leiloados em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

Uma tendência que também se regista no mercado espanhol, com um crescimento sólido em todos os principais indicadores. O número de lotes adquiridos cresceu 60%, enquanto os gastos realizados na plataforma aumentaram 55%. Um crescimento impulsionado pelo aumento de quase 140% das pessoas que fizeram uma candidatura pela primeira vez. Além disso, o número de objetos publicados em leilão cresceu 24%.

Além disso, a plataforma lançou recentemente o Catawiki Live, uma nova funcionalidade concebida para tornar os leilões online mais interativos. A ferramenta transforma os últimos 90 minutos de certos leilões numa experiência ao vivo apresentada pelos próprios vendedores.

Os primeiros resultados mostram centenas de espetadores por emissão e revelam que um em cada quatro objetos vendidos em leilões que incorporam este formato é premiado em direto. A empresa está também a experimentar novos formatos de leilão, incluindo leilões de 24 horas e de uma hora.

“2025 foi um ano histórico para a Catawiki. Alcançámos lucros recorde à medida que continuamos a expandir a nossa base de clientes em vários países e categorias”, afirmou Ravi Vora, CEO da Catawiki. “A procura é especialmente forte nas categorias onde a escassez, a confiança e a seleção especializada são decisivas, desde relógios e joias até vinho e colecionáveis. Olhando para 2026, pretendemos continuar a expandir o nosso modelo internacionalmente e reforçar a posição da Catawiki como a plataforma de referência na Europa para encontrar objetos especiais.”