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ExpressGlass expande rede com novas lojas

  • ECO Seguros
  • 11:45

A ExpressGlass reforçou a sua presença em Portugal com a abertura de uma nova loja em Oliveira do Hospital e a mudança de instalações da unidade de Vila Verde.

A ExpressGlass, empresa de reparação, substituição e calibração de vidros automóveis em Portugal, abriu uma nova loja em Oliveira do Hospital, Coimbra, e realizou uma mudança de instalações em Vila Verde, Braga.

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A nova loja em Oliveira do Hospital está localizada na Praceta Ordem dos Hospitalários e irá disponibilizar serviços de substituição e reparação de vidros automóveis, calibração de câmaras, polimento de faróis e a venda e substituição de escovas limpa-para-brisas.

Já a loja de Vila Verde vai transitar para a Loureira, ocupando agora o espaço das antigas instalações da Ferreira Car. De acordo com comunicado da ExpressGlass, as novas instalações são “um espaço de mais fácil acesso, com maior visibilidade, estacionamento próprio e uma área mais ampla e confortável”.

“Estas duas novidades refletem a estratégia da ExpressGlass de reforçar a sua presença local e de investir em espaços que permitam prestar um serviço especializado ajustado às necessidades dos automobilistas”, explicam.

Recentemente, a ExpressGlass já tinha aberto outras quatro lojas em Portugal, localizadas em Rio Maior, Ponte de Sor, Cascais e Viana do Castelo. A empresa, muito ligada às seguradoras enquanto prestadora de serviços, conta com mais de 90 lojas em todo o país.

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