Economia

Factoring atinge novo máximo histórico de 14.000 milhões no primeiro trimestre

  • Lusa
  • 17:23

Já a produção de leasing (aluguer de um bem com opção de compra) imobiliário ascendeu a 183,8 milhões de euros de janeiro a março, mais 5% em termos homólogos.

O factoring em Portugal cresceu 21,7% no primeiro trimestre, com créditos tomados no valor de 14 mil milhões de euros, segundo a associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF).

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De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela ALF, o factoring encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um total de créditos tomados de 14 mil milhões de euros, um crescimento de 21,7% face aos 11,5 mil milhões de euros do período homólogo de 2025.

Já a produção de leasing (aluguer de um bem com opção de compra) imobiliário ascendeu a 183,8 milhões de euros de janeiro a março, mais 5% face aos 175 milhões de euros do período homólogo.

Por outro lado, a produção acumulada de leasing mobiliário no primeiro trimestre registou uma quebra de 8,5%, ao totalizar 487 milhões de euros.

O renting (aluguer de longo prazo) de veículos ligeiros também recuou, tendo-se observado uma produção acumulada de 9.284 viaturas novas entre as associadas, uma quebra de 10% face às 10.321 unidades do período homólogo, com o valor de investimento a recuar 6,5% para os 255,5 milhões de euros.

De acordo com a ALF, a frota de renting aproxima-se das 150 mil viaturas, com peso crescente dos elétricos. “Os veículos elétricos e híbridos plugin em renting representaram 51,6% do número de viaturas novas adquiridas no 1.º trimestre de 2026″, lê-se, em comunicado.

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