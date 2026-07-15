FNS2026. Nuno Martins: “A Open Insurance serve para dar poder ao consumidor”

A Inteligência artificial, a Open Insurance e a profissionalização da mediação de seguros foram alguns dos temas em cima da mesa durante a entrevista a Nuno Martins, presidente da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, na 5ª edição do Fórum Nacional de Seguros 2026.

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Questionado sobre o impacto da inteligência artificial na atividade de mediação, Nuno Martins explica que pode ser uma boa ferramenta.

“Acredito que a inteligência artificial, como todas as outras ferramentas, vem fundamentalmente ajudar“, afirma. O presidente da APROSE ressalva, no entanto, que está dependente da forma como é usada: “a inteligência artificial mal utilizada, quer nos seguros, quer noutros ramos, pode servir para a pessoa saber menos – porque faz menos, aprende menos.” Bem utilizada, defende, a tecnologia tem o efeito contrário: “vai potenciar a capacidade de qualquer pessoa.”

Já quanto ao Open Insurance, Martins explica: “Falamos em Open Insurance e pensamos logo na possibilidade da informação dos clientes andar a passar de um lado para o outro. Mas, na verdade, a Open Insurance não serve para isso. Serve para dar poder ao consumidor, mais literacia, mais facilidade em saber o que tem seguro.”

Para Nuno Martins, o futuro da mediação de seguros passa também tanto pela capacidade técnica em matéria de risco, como por competências que, tradicionalmente, não são associadas à profissão.

“Numa fase inicial, uma das coisas em que acreditávamos era que o mediador tem de se profissionalizar. Perceber não só de seguros, mas também de gestão da empresa. Isto é algo em que acredito”, afirma. “Não quer dizer que ele tenha necessariamente de ser o empresário à frente da empresa. Mas ajuda muito uma empresa ter, além do empresário, várias pessoas na sua estrutura que percebam um pouco de gestão, que tenham literacia financeira e literacia de risco.”

Veja aqui na íntegra a entrevista com Nuno Martins.