Fundação Jiménez Díaz volta a liderar o ranking Forbes dos 25 principais hospitais em Espanha em 2026

Pelo quarto ano consecutivo, o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz ocupa o primeiro lugar na Lista Forbes Espanha dos 25 hospitais de referência em Espanha em 2026, consolidando-se como o hospital mais bem classificado nesta classificação preparada pela revista Forbes.

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A classificação identifica todos os anos os hospitais que se destacam pela excelência nos cuidados, capacidade de investigação, inovação, atividade docente e desenvolvimento tecnológico. O ranking da Forbes Espanha baseia-se numa análise qualitativa que avalia indicadores relacionados com a qualidade dos cuidados, liderança em especialidades médicas, investigação, incorporação de tecnologia de ponta, participação em ensaios clínicos, capacidade docente e os principais marcos clínicos, científicos e organizacionais alcançados pelos hospitais no último ano.

Nesta edição, a Forbes reconhece o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz pelo seu cuidado, investigação e atividade docente, bem como por ser o hospital de alta complexidade com o menor tempo cirúrgico de espera na Comunidade de Madrid. Entre os destaques da publicação estão a recente acreditação do centro como Centro Abrangente de Cancro, a abertura do Centro de Formação de Profissões de Saúde, o reforço do seu programa de cirurgia robótica com a adição do robô Da Vinci 5, a sua presença no Top 10 dos Melhores Hospitais do Mundo 2026 da Newsweek e a sua liderança durante uma década no Índice de Excelência Hospitalar.

A Fundação Jiménez Díaz lidera um ranking que reúne alguns dos principais hospitais públicos e privados do país, como o Hospital Universitário La Paz, o Hospital Universitário 12 de Outubro, o Hospital Universitário Geral Gregorio Marañón, a Clínica do Hospital de Barcelona, o Hospital Universitário Ramón y Cajal, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, o Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo, o Hospital Ruber Internacional, o Centro Médico Teknon, o Hospital Universitário e Politécnico de La Fe, o Hospital Universitário Sanchinarro, o Hospital Universitário Virgen del Rocío, o Hospital Clínico San Carlos, o Hospital HM Montepríncipe, o Hospital Quirónsalud Barcelona, o Hospital Universitário Vall d’Hebron, o Hospital Universitário Puerta de Hierro Majadahonda, o Hospital Universitário Sagrat Cor, a Clínica Universidad de Navarra, o Hospital Universitário Sanitas La Zarzuela, o Hospital Universitário Dexeus, o Hospital Universitário Marqués de Valdecilla, o Hospital Alemão Trias i Pujol e HM Nou Delfos, entre outros centros de referência do sistema de saúde espanhol.

Como explicado pela Forbes Espanha, o objetivo desta classificação é reconhecer hospitais que promovam a excelência nos cuidados, inovação, investigação e a transformação do sistema de saúde, destacando aqueles centros que contribuem para o avanço da medicina e a melhoria dos resultados de saúde através de cuidados cada vez mais especializados. inovador e centrado no paciente.