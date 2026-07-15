Henrique Ferreira Cruz reforça equipa de Laboral da Eversheds Sutherland

A Eversheds Sutherland reforçou a equipa de Laboral e Pensões com a contratação de Henrique Ferreira Cruz, na qualidade de associado.

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“No âmbito da sua estratégia de crescimento externo, a integração de Henrique Ferreira Cruz vem reforçar a equipa de Laboral e Pensões, aportando a sua sólida experiência na área e contribuindo para o desenvolvimento de soluções jurídicas inovadoras e ajustadas às necessidades específicas de cada cliente“, refere a firma em comunicado.

Transitando da Belzuz Advogados, no percurso de Henrique Ferreira Cruz está ainda a passagem pela Teresa Patrício & Associados, OC Advogados e Garcia Pereira e Associados.