Hoje nas notícias: Exames nacionais, água e lei laboral

Depois de prolongar o prazo de correção dos exames, o Governo vai obrigar as escolas a inserir manualmente os dados dos alunos para permitir a consulta digital das provas, e os diretores ainda não receberam orientações sobre a plataforma em que será feito este trabalho. A fatura média da água subiu para 34,65 euros por mês e o Governo retoma as negociações da reforma laboral. Estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional, esta quarta-feira.

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Consulta digital dos exames obriga escolas a inserir dados dos alunos manualmente

Depois de o Governo prolongar esta terça-feira em 24 horas o prazo de correção dos exames nacionais, as escolas vão agora ter de introduzir manualmente os dados de mais de 166 mil alunos e dos respetivos encarregados de educação para permitir a consulta digital das provas. Os diretores dizem ainda não ter recebido orientações nem conhecer a plataforma onde o processo será realizado.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias.

Fatura média da água sobe para 34,65 euros por mês

A fatura média mensal da água, incluindo saneamento e gestão de resíduos, aumentou para 34,65 euros este ano, mais 1,57 euros do que em 2025, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Os valores continuam a variar significativamente entre concelhos, oscilando entre cerca de 10 e 48 euros por mês. As grandes cidades de Lisboa e do Porto registam uma fatura média mensal de 26,32 euros e 27,9 euros, respetivamente. Amarante é o concelho com a fatura da água mais elevada, enquanto Castro Daire regista a mais baixa.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã.

Governo retoma negociações da reforma laboral na concertação social

O Governo reúne esta quarta-feira com os parceiros sociais e, apesar de não constar dos pontos da reunião, é dentro do tópico “outros assuntos” que deverá inserir-se a retoma das negociações sobre a reforma do Código do Trabalho, depois de a proposta ter sido chumbada no Parlamento em junho. A reunião da concertação social decorre antes da pausa de verão e deverá marcar o arranque de um novo processo negocial, apesar das posições divergentes entre sindicatos e confederações patronais.

Leia a notícia completa no Expresso.

Ana Catarina Mendes critica Leitão Amaro sobre imigração

A antiga ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, critica o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, sobre o rumo que tem seguido no tema da imigração, acusando o Governo de estar a seguir o Chega. A eurodeputada afirma que Leitão Amaro “gerou o medo do outro e uma falsa perceção de que as fronteiras não estavam seguras nem havia políticas de acolhimento e integração em Portugal”.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias.

Governo recua e elimina requisitos mínimos de inglês e numeracia no acesso ao superior

O Governo retirou da proposta de revisão do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas a exigência de níveis mínimos de numeracia, literacia e proficiência em inglês para o acesso ao ensino superior. A nova versão substitui esses requisitos por “competências de referência”, cuja aplicação ficará ao critério das instituições de ensino superior.

Leia a notícia completa no Público.