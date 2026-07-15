IGCP coloca 1.005 milhões em dívida a 12 meses à taxa média de 2,682%

O IGCP colocou esta terça-feira 1.005 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 12 meses à taxa de juro média de 2,682%, foi anunciado.

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Segundo a página do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.440 milhões de euros, 2,43 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,36%.

“O atual contexto geopolítico continua a exercer pressão sobre as taxas de juro e a condicionar a margem de atuação do Banco Central Europeu“, afirmou Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa, citado em comunicado.

“A persistência de preços da energia mais elevados tem contribuído para manter os riscos inflacionistas presentes, levando os investidores a reverem sucessivamente as expectativas quanto à trajetória futura da política monetária”, acrescentou.

Segundo o responsável, esta maior incerteza “tem limitado a possibilidade de uma descida mais expressiva das taxas de mercado, mantendo tanto os prazos mais curtos como os mais longos em níveis relativamente elevados”.

“No curto prazo, as taxas continuam particularmente sensíveis às expectativas sobre as próximas decisões do BCE, enquanto nos prazos mais longos se mantém incorporado um prémio adicional associado aos riscos de inflação, à evolução das necessidades de financiamento dos Estados e à maior incerteza económica e geopolítica”, explicou Filipe Silva.

Para esta terça-feira, o IGCP tinha anunciado a realização de um leilão de Bilhetes de Tesouro (BT) a 12 meses, com um montante indicativo de entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O anterior leilão de BT foi realizado em 17 de junho, quando o IGCP colocou 1.008 milhões de euros a cerca de 11 meses, à taxa de juro média de 2,554%.