JPAB assessorou investimento de três milhões de euros no capital da CC Energia
A equipa da JPAB que assessorou a CC Energia na subscrição pela C2 Capital Partners de uma participação minoritária no seu capital foi liderada pelo coordenador de Corporate e M&A Ramiro Matos.
A JPAB – José Pedro Aguiar Branco Advogados assessorou a CC Energia, empresa especializada em serviços integrados de transição energética e descarbonização empresarial, na subscrição pela C2 Capital Partners de uma participação minoritária no seu capital, num investimento estratégico de três milhões de euros.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“A entrada da C2 Capital Partners no capital da empresa permitirá reforçar a equipa, aumentar a capacidade de execução, expandir a presença comercial e acelerar o crescimento no mercado ibérico, bem como desenvolver serviços de maior valor acrescentado orientados para a redução dos consumos energéticos, das emissões de carbono e dos custos operacionais”, refere a JPAB em comunicado.
A equipa da JPAB envolvida na operação foi liderada pelo coordenador do departamento de Corporate e M&A Ramiro Matos. A assessoria abrangeu a estruturação jurídica, negociação e acompanhamento dos documentos contratuais necessários à sua concretização.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
JPAB assessorou investimento de três milhões de euros no capital da CC Energia
{{ noCommentsLabel }}