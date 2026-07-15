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JPAB assessorou investimento de três milhões de euros no capital da CC Energia

A equipa da JPAB que assessorou a CC Energia na subscrição pela C2 Capital Partners de uma participação minoritária no seu capital foi liderada pelo coordenador de Corporate e M&A Ramiro Matos.

A JPAB – José Pedro Aguiar Branco Advogados assessorou a CC Energia, empresa especializada em serviços integrados de transição energética e descarbonização empresarial, na subscrição pela C2 Capital Partners de uma participação minoritária no seu capital, num investimento estratégico de três milhões de euros.

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“A entrada da C2 Capital Partners no capital da empresa permitirá reforçar a equipa, aumentar a capacidade de execução, expandir a presença comercial e acelerar o crescimento no mercado ibérico, bem como desenvolver serviços de maior valor acrescentado orientados para a redução dos consumos energéticos, das emissões de carbono e dos custos operacionais”, refere a JPAB em comunicado.

A equipa da JPAB envolvida na operação foi liderada pelo coordenador do departamento de Corporate e M&A Ramiro Matos. A assessoria abrangeu a estruturação jurídica, negociação e acompanhamento dos documentos contratuais necessários à sua concretização.

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