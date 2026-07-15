Líder do Santander protagoniza momento de marketing espontâneo com streamer no Mundial

"Tens de abrir uma conta no Openbank", disse a líder do grupo Santander ao streamer iShowSpeed, que conta atualmente com 57,8 milhões de subscritores no YouTube.

A passagem de Espanha para a final do Mundial contou com um momento de marketing espontâneo fora das quatro linhas. Durante o jogo que ditou a vitória da Seleção espanhola frente à França, a presidente do Banco Santander, Ana Botín, cruzou-se na bancada com o streamer norte-americano iShowSpeed, e aproveitou a ocasião para fazer um improvisado pitch de vendas ao criador de conteúdos, perante uma audiência de centenas de milhares de pessoas em direto no YouTube.

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“Tens de abrir uma conta no Openbank. O meu banco aqui chama-se Openbank e oferece-te uma grande taxa de juro. Pagamos-te 4% pelas tuas poupanças“, disse a gestora ao streamer de 21 anos, que conta atualmente com 57,8 milhões de subscritores no YouTube, e que se tornou conhecido, entre outros motivos, pela sua paixão por Cristiano Ronaldo. O criador de conteúdos tem-se declarado ironicamente como sendo original de “Ohio, Portugal”. O Openbank, banco digital com os jovens como público-alvo, opera no mercado norte-americano desde 2024.

A visão de negócio de Ana Botín não se ficou por aqui. De forma a contextualizar a dimensão dos empresários presentes para o jovem norte-americano, apresentou o seu próprio grupo bancário como “a JPMorgan da Europa”. Ao seu lado encontrava-se também Juan Roig, presidente da Mercadona, que a executiva descreveu como o líder da “Walmart de Espanha”.

O encontro aconteceu durante uma transmissão em direto de iShowSpeed, que tem acompanhado e reagido aos jogos do Mundial a partir dos estádios e do seu estúdio. As emissões resultam de uma parceria entre a FIFA, a Fox Sports — que detém os direitos exclusivos da transmissão alternativa da competição nos Estados Unidos — e o YouTube, plataforma onde os diretos decorrem no canal oficial do streamer. No Mundial de 2022, iShowSpeed já tinha apostado no formato de Livestreams In Real Life (IRL), embora sem estas parcerias.

A transmissão onde decorreu o encontro entre Ana Botín e iShowSpeed soma já 13.873.738 visualizações no YouTube. Segundo dados da plataforma Playboard, o direto registou uma audiência média de 203.283 espectadores em simultâneo, atingindo um pico de 289.676 utilizadores. O momento tem sido amplamente destacado pela imprensa espanhola, em jornais como o El País e o Expansión.

O criador de conteúdos vai também marcar presença na cerimónia de encerramento da competição, partilhando o palco com estrelas como Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams.

Embora a organização não tenha detalhado o papel que cada celebridade vai ocupar — como explica a Deadline –, o próprio streamer já desfez o mistério. De acordo com o Yahoo Sports, iShowSpeed revelou que irá apresentar a sua música ‘World Cup (Champions)’, cujo videoclip o mostra a vestir a camisola número 7 de Cristiano Ronaldo.

“Disseram-me que tinham ouvido a música e que queriam que eu atuasse na final do Mundial… ao início pensei que fosse uma partida por telefone”, confessou o jovem durante a mesma transmissão em direto na terça-feira, depois de a participação ter sido oficialmente anunciada.