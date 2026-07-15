Lituânia alerta para ataques russos contra infraestruturas críticas no Báltico

A Lituânia alertou que a Rússia está a planear ataques contra infraestruturas críticas na região do Báltico e que vai reforçar, como medida de precaução, a segurança em instalações energéticas e de transportes, de acordo com informações dos seus serviços de inteligência.

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“Estamos a falar de infraestrutura de energia e transporte… instalações onde danos podem interromper o funcionamento de todo o sistema energético. Este planeamento está a ser realizado ao mais alto nível, efetivamente em Moscovo”, afirmou o presidente lituano, Gitanas Nauseda, durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Letónia, Edgars Rinkevics, citado pelo Euractiv.

O presidente letão também advertiu os países do flanco leste europeu, como a Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia — membros da União Europeia e da NATO — para se prepararem contra as ações provocatórias da Rússia, que procura pôr à prova o pacto de defesa mútua da aliança militar.

“Mesmo sem uma vitória total da Ucrânia, a Rússia pode testar indiretamente o Artigo 5 e os mecanismos de resposta nos níveis da aliança e da União Europeia”, vincou Edgars Rinkevics, mencionado pelo mesmo site.

Contudo, a Lituânia não tem informações sobre quando ou onde estes ataques poderão ocorrer, nem se o país será o alvo que Moscovo quer atingir.

“Temos esses sinais, que recebemos dos nossos serviços [de informações]. Eles não identificam claramente o local nem o momento… porque o adversário ainda não concluiu o seu planeamento, e nós apenas conhecemos o plano ou o objetivo. Podem ser vários meios destinados a causar danos físicos em infraestruturas críticas ou qualquer ação que interrompa o funcionamento dessas instalações”, destacou o presidente lituano, citado pela Reuters.

Situada ao longo do Mar Báltico, a Lituânia faz fronteira terrestre com a Rússia e com a Bielorrússia, aliada de Moscovo. O país triplicou os seus gastos em defesa desde a invasão russa à Ucrânia, em 2022, e é o Estado-membro da NATO que mais investe em segurança, destinando mais de 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB).