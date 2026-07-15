Ministro da Educação garante que 99% dos exames nacionais estão corrigidos

O ministro da Educação garantiu esta quarta-feira que 99% dos exames nacionais já estão corrigidos e assegurou que as classificações serão afixadas na sexta-feira, 17 de julho.

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“99% das respostas estão corrigidas e o processo decorre com normalidade. Obviamente, quando chegamos à fase final, é preciso identificar as provas que ainda não estão corrigidas porque há professores que, por exemplo, podem ter apresentado um atestado médico, o que exige que essas provas sejam entregues a outro professor”, explicou Fernando Alexandre aos jornalistas.

O governante adiantou ainda que, durante a manhã desta quarta-feira, 99% das provas deverão estar classificadas, depois de o Governo ter falhado o prazo inicialmente previsto para a classificação dos exames e prolongado o processo de avaliação por mais um dia.

Fernando Alexandre referiu também que a prova de Português foi a que apresentou “mais dificuldades”, por ser “a mais difícil de corrigir”.

O ministro aproveitou ainda para deixar um “agradecimento especial aos professores, não apenas aos de Português, mas a todos”. Reconheceu que “houve erros” no processo e admitiu que alguns professores “tiveram de corrigir a mesma prova três vezes”.

Fernando Alexandre voltou a frisar o “comprometimento total com o rigor da avaliação” e sublinhou que, “ao contrário do que muitas vezes foi dito, nunca foi pedido a um professor para corrigir uma prova que não estivesse completa”.

“Aliás, quando identificamos alguma dificuldade, corrigimos e pedimos ao professor que faça uma nova avaliação”, assegurou o ministro. Fernando Alexandre garantiu ainda que “na próxima sexta-feira teremos a publicação de todas as avaliações com rigor”.

O ministro confirmou por fim que, esta terça-feira, houve professores contactados para corrigir exames na manhã desta quarta-feira. Justificou a situação com o facto de alguns docentes terem apresentado um atestado médico perto do fim do prazo, o que obrigou a redistribuir essas provas para garantir que nenhuma ficasse por corrigir.

(Notícia atualizada às 10h42 com mais informação)