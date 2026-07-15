Ministro desvaloriza saída de presidente do IAPMEI para reforma. “Coisa mais normal do mundo”

José Pulido Valente decidiu reformar-se e deixar de ser presidente do IAPMEI, meses depois de ter sido nomeado para o cargo pelo então ministro da Economia Pedro Reis, em setembro de 2025. O agora ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, desvaloriza o caso e diz que “é a coisa mais normal do mundo alguém na idade da reforma ir para a reforma“.

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“O presidente do IAPMEI entendeu pedir reforma e abrimos concurso para substituir o presidente”, disse Castro Almeida no Parlamento, questionado sobre a saída de Pulido Valente, notando que o responsável “prestigiou a cadeira do IAPMEI e a coisa mais normal do mundo é que alguém na idade da reforma ir para a reforma“.

“Não vejo razão de vir a nomear alguém com mais de 61 anos por risco de ser substituído no meio do mandato“, reforçou.

O ministro garantiu ainda que tanto no caso da AICEP, como no IAPMEI, os líderes “são pessoas que não têm nada a ver com percursos partidários no PSD”, notando que a presidente da AICEP é “uma pessoa da casa, com carreira de dezenas de anos na AICEP e está a fazer um trabalho de grande coesão no interior da AICEP porque tem respeitabilidade como poucos podem ter”, destacando o “reconhecimento de uma carreira de prestígio”.

Confrontado com um clima de instabilidade nas duas instituições, devido à saída de um membro da administração da AICEP para o governo e do presidente do IAPMEI, Castro Almeida destaca que se mesmo com um “alegado clima instabilidade conseguimos pela primeira vez que estas instituições cumpriram integralmente os prazos de candidatura, esta é uma instabilidade que dá ótimos resultados“.