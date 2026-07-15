Mundial 2026: Vitória de Espanha contra França vista, em média, por quase 2,3 milhões de telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo entre França e Espanha inaugurou a fase das meias-finais do Mundial, tendo os La Roja garantido a qualificação para a final, por 2-0. O encontro, transmitido pelas 20h00 na SIC, Sport TV 1 e Sport TV 5 registou uma audiência média de 2.260.620 telespectadores – de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

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Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 1.646.805 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 388.796 visualizações pelas 21h50.

O jogo mais visto mantém-se o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

O Mundial de 2026 já acumula 39 milhões e 228 mil telespectadores nos 32 dias de competição, numa média de 1 milhão e 226 mil telespectadores por dia. Com os dados mais recentes, ultrapassa agora o Euro 2012 – 38 milhões e 638 mil – e o Euro 2020 – 39 milhões e 199 mil.

A SIC (com sete jogos) captou 28% dos telespectadores sintonizados no Mundial – cerca de 10 milhões e 855 mil. A RTP1 (com cinco jogos) acumula 23%, ou cerca de 9 milhões e 67 mil, TVI (com seis jogos) representa 21% (cerca de 8 milhões e 440 mil), a Sport TV 5 com 20% (cerca de 7 milhões e 858 mil). A Sport TV 1 captou os restantes 8% – 2 milhões e 960 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (58%), face aos 42% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos – 2,3% – e 15/24 anos – 2,6%.

A competição prossegue esta quarta-feira, com o jogo entre Inglaterra X Argentina. Veja onde o pode ver aqui!