Finanças Pessoais

Novos Certificados do Tesouro captam 120 milhões de euros numa semana e têm “algum efeito” na oferta privada, diz ministro

O ministro das Finanças revela que a procura pelos novos Certificados do Tesouro já está a forçar os bancos privados a aumentarem a remuneração dos depósitos bancários.

Os novos Certificados do Tesouro Série 5 somaram 120 milhões de euros em subscrições na primeira semana de comercialização, entre 6 e 13 de julho, segundo dados avançados esta quarta-feira pelo ministro do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O produto, gerido pelo IGCP, substitui os antigos Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV), cuja subscrição foi suspensa na mesma data, e destina-se a aforradores que privilegiam poupança de médio e longo prazo.

Os Certificados do Tesouro Série 5 têm um prazo de dez anos, capital garantido e taxa de juro fixa e crescente, que arranca nos 2,35% no primeiro ano e sobe até 3,35% no décimo, com uma remuneração média anual bruta de 2,71%.

[A procura pelos novos Certificados do Tesouro] já está a ter algum efeito na oferta privada de poupança no sentido de subida da remuneração.

Joaquim Miranda Sarmento

Ministro do Estado e das Finanças

A subscrição mínima é de mil euros e o limite máximo situa-se em um milhão de unidades por Conta Tesouro, com resgate possível a partir do final do primeiro ano, embora com perda dos juros vencidos desde o último aniversário.

Segundo Joaquim Miranda Sarmento, a procura pelos novos Certificados do Tesouro “já está a ter algum efeito na oferta privada de poupança no sentido de subida da remuneração”, num sinal de que os bancos começam a ajustar as suas propostas de depósitos face à concorrência do Estado.

Os últimos dados divulgados pelo Banco de Portugal apontam para que a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares esteja a subir há quatro meses seguidos até maio, fixando-se nesse mês em 1,48%, mais 0,04 pontos percentuais do que em abril.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Novos Certificados do Tesouro captam 120 milhões de euros numa semana e têm “algum efeito” na oferta privada, diz ministro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Certificados do Tesouro batem CTPV mas perdem para Aforro

Luís Leitão,

Os novos Certificados do Tesouro pagam mais do dobro do que os antigos, mas não só continuam a perder para a inflação como os Certificados de Aforro continuam a remunerar melhor os aforradores.

2