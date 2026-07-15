Pinto Luz promete passe intermodal nacional “até ao final do ano”
O ministro das Infraestruturas reconheceu dificuldades na criação do novo título que poderá ser usado nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas comprometeu-se com prazo.
O Ministro das Infraestruturas e Habitação assumiu no Parlamento a intenção de lançar o passe intermodal nacional até ao final do ano, apesar de reconhecer que o processo não tem sido fácil.
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A intenção é criar um passe nacional que abranja as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o equivalente a 80% da oferta nacional. A concretização enfrenta vários desafios, desde logo porque os vários serviços de transporte utilizam tecnologias e processos de validação diferentes. Além disso, será necessário determinar quanto recebe cada operador por uma viagem realizada com o passe nacional, a chamada perequação.
“Há softwares diferentes, regras diferentes, muitos operadores, os quais têm de ser ressarcidos por parte das receitas. Não tem sido fácil”, afirmou Miguel Pinto Luz, que está a ser ouvido esta terça-feira na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.
O governante afirmou, no entanto, que o diálogo com as autarquias e com as comunidades intermunicipais tem corrido bem. “Todas as forças políticas, todos os autarcas, [estão] alinhados”, afirmou.
Questionado pelo deputado Jorge Pinto, do Livre, Miguel Pinto Luz assumiu o compromisso de “até ao final do ano ter um novo passe com as duas áreas metropolitanas interligadas” e disse que o processo “está a andar a bom ritmo”.
O Governo lançou em outubro de 2024 o passe ferroviário verde, que permite viajar por 20 euros durante 30 dias nos serviços Intercidades (mediante reserva prévia), Regionais, Urbanos de Coimbra e Urbanos de Lisboa e Porto (fora das áreas metropolitanas). Em abril, o ministro assinalou que já tinha sido vendido um milhão destes títulos.
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