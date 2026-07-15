Procura por joias faz crescer vendas da dona da Cartier e Van Cleef & Arpels

Richemont, dona da Cartier e da Van Cleef & Arpels, faturou 6,3 mil milhões de euros no trimestre e superou as previsões dos analistas.

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As vendas da Richemont cresceram 20% em termos orgânicos no segundo trimestre de 2026 para 6,3 mil milhões de euros, de acordo com o Financial Times (acesso pago). O resultado superou a previsão dos analistas, que apontavam para um aumento de 11%.

A joalharia foi o principal motor do crescimento do grupo de luxo, com uma subida orgânica de 24% no trimestre. Desta forma, e segundo a mesma fonte, a divisão que integra as marcas Cartier e a Van Cleef & Arpels completou sete trimestres consecutivos com aumentos de vendas de dois dígitos.

O Japão registou o maior crescimento regional, com as vendas a avançarem 36% face ao mesmo período do ano anterior. No continente americano, o aumento foi de 27%, enquanto todas as regiões, com exceção do Médio Oriente, apresentaram crescimentos superiores a 10%. As vendas no Médio Oriente aumentaram 3%, apesar dos efeitos da guerra na região sobre a procura de bens de luxo.

Analistas do Citigroup estimam que as vendas na China continental recuaram a uma taxa inferior inferior a dois dígitos, enquanto a Grande China, que inclui Hong Kong e Macau, cresceu a dois dígitos.

A divisão de relojoaria aumentou as vendas em 8%, enquanto a unidade que reúne marcas de moda como Chloé e Alaïa cresceu 9 % em termos comparáveis.

As ações da Richemont, sediada em Genebra, subiram 6% no início da sessão de quarta-feira. Já os títulos da LVMH, Kering e Hermès avançaram mais de 2%.