Quais as rádios mais ouvidas em junho?

O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista agora uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 30,5% (+0,5) e o grupo gerido José Luís Ramos Pinheiro obtém 23,2% (-1,7).

A Rádio Comercial e a RFM chegaram a junho – mês de arranque do Mundial e dos festivais de verão – separadas por seis pontos percentuais (pp) de audiência acumulada de véspera (AAV). Em abril estavam a 4,9 pp de distância. De acordo com a vaga de junho do Bareme Rádio, a Rádio Comercial regista uma AAV de 20,9% (-0,1pp), um reach semanal de 39,8% (-0,3pp) e um share de audiência de 27% (-1pp).

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A RFM, por seu turno, obtém nesta terceira vaga de 2026 uma AAV de 14,9% (-1,2pp), um reach semanal de 34,6% (+0,8 pp) e um share de audiência de 18,3% (-2,5pp).

Na terceira posição segue a M80, com uma AAV 7,8% (-0,8%), um reach de 18,7% (-1,1pp) e um share de audiência de 9,4% (-0,6pp).

A Rádio Renascença surge em quarto lugar, agora com uma AAV de 7,2% (-1,1 pp), um reach semanal de 17,6% (-1,3pp) e um share de audiência de 9,6% (+0,1pp). A quinta posição continua com a RTP Antena 1, que desce 0,2pp para uma AAV de 5,0%, seguindo-se a Cidade FM, com 4,2% (+1pp). A posição seguinte é ocupada pela Mega Hits, que ascende do nono para o sétimo lugar, com 3,3% de AAV (+1pp). Segue-se a TSF, com 2,9% de AAV, a crescer 0,3pp.

A Rádio Observador troca de lugar com a RTP Antena 3, obtendo 2,2% de AAV (-0,1pp). Em décimo lugar aparece a RTP Antena 3 empatada com a Smooth FM, ambos com 1,6% de AAV, ou seja, a RTP Antena 3 desceu 0,9pp e a Smooth FM cresceu 0,5pp.

Rádio no Ar (0,9%), Rádio Nova Era (0,6%), Estação Orbital (0,5%), RTP Antena 2 (0,3%), Correio da Manhã Rádio (0,3%) e Radar (0,2%) encerram o ranking das estações que surgem mencionadas em audiência acumulada de véspera. A Rádio no Ar e a Correio da Manhã Rádio surgem pela primeira vez na lista em 2026.

Por grupos, a Bauer Media Audio Portugal aumentou de 5,1 pp para 7,3 pp a distância que a separa da Renascença Multimédia. O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista agora uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 30,5% (+0,5pp) e o grupo gerido por José Luís Ramos Pinheiro obtém 23,2% (-1,7pp). O grupo RTP situa-se agora nos 6,6%, menos 1,3 pp do que em abril.

A Bauer Media Portugal revela, em comunicado, que nesta vaga, a M80 mantém-se pela segunda vez consecutiva, como a segunda estação mais ouvida em Lisboa. Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, destaca que “os resultados desta vaga mostram que a relevância das nossas marcas continua a crescer num mercado cada vez mais competitivo e fragmentado”.

Os dados da vaga de junho de 2026 no Bareme Rádio RANK. Esta nova plataforma online de divulgação, adotada em abril, pretende facilitar o acesso e a consulta das audiências de rádio, incluindo a disponibilização do histórico mais recente.