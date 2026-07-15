Receitas do grupo OLX sobem 28% para 853 milhões

O grupo OLX, de classificados online, registou, no exercício terminado em 31 de março de 2026, receitas de 992 milhões de dólares (cerca de 853 milhões de euros), um aumento homólogo de 28%, adiantou esta quarta-feira, em comunicado.

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Segundo a empresa, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado “aumentou mais de 50% face ao ano anterior, com a margem EBITDA a crescer oito pontos percentuais”. Em Portugal, o grupo opera os portais OLX, Standvirtual e Imovirtual, tendo ainda presença na Bulgária, França, Polónia, Roménia, África do Sul e Ucrânia.

Segundo a empresa, no mercado nacional a inteligência artificial “passou a assumir um papel central nos segmentos automóvel e imobiliário. “O Imovirtual aumentou em 60% o número de downloads da aplicação [baixar a aplicação] face ao ano anterior e registou um crescimento de 10% nas respostas aos anúncios”, referiu.

No último exercício fiscal, o OLX investiu 30 milhões de dólares (26,2 milhões de euros) em capacidades de IA, subindo para mais de 200 milhões de dólares (175,2 milhões de euros) o investimento realizado nesta área desde 2018.

No exercício fiscal de 2026, o grupo “reforçou a sua presença na Europa Ocidental com a aquisição da plataforma francesa de automóveis La Centrale , complementando o seu portefólio num mercado considerado estratégico”, adiantou.

A empresa “também alienou ativos não estratégicos no Uzbequistão e no Cazaquistão, bem como a plataforma polaca de serviços Fixly e a plataforma romena de financiamento imobiliário Kiwi Finance”, rematou.