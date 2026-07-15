Savannah conclui estudo de viabilidade do projeto lítio do Barroso

A Savannah Resources concluiu o estudo definitivo de viabilidade do projeto lítio do Barroso, um passo que permite à empresa avançar para a fase de financiamento e preparar o arranque da construção da mina e das restantes infraestruturas previstas.

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“Estamos muito satisfeitos por publicar os principais resultados do estudo definitivo de viabilidade da primeira fase de produção do projeto. Este é mais um marco muito importante para o desenvolvimento do projeto lítio do Barroso e o culminar de muitos anos de um trabalho”, afirma Emanuel Proença, CEO da Savannah, citado em comunicado, para depois concluir: “O DFS [estudo] proporciona-nos agora uma base sólida para avançarmos para a próxima fase de desenvolvimento”.

Segundo a empresa, o estudo atesta a viabilidade técnica, económica, ambiental e operacional do projeto e servirá de base para negociar financiamento junto de instituições financeiras e concluir acordos comerciais com clientes estratégicos.

O estudo prevê uma vida útil inicial de 14 anos para o projeto, suportada por uma reserva provável de 20 milhões de toneladas de minério. Durante esse período, a empresa estima produzir cerca de 2,56 milhões de toneladas de concentrado de espodumena, matéria-prima utilizada no fabrico de baterias para veículos elétricos, e considera existir potencial para prolongar a exploração para mais de 40 anos.

A Savannah indica ainda que o projeto, localizado nos concelhos de Montalegre e Boticas, deverá criar cerca de 500 postos de trabalho permanentes e mais de 1.000 empregos indiretos e induzidos. O estudo aponta também para uma contribuição de aproximadamente 720 milhões de euros em impostos, taxas e royalties para o Estado português ao longo da vida útil inicial do projeto.

Segundo a empresa, os custos operacionais previstos colocam o projeto lítio do Barroso no segundo quartil da curva global de custos da indústria, o que significa que poderá ser mais competitivo do que mais de metade dos projetos atualmente em operação.

Em 2025, o Projeto Lítio do Barroso foi classificado pela União Europeia como Projeto Estratégico. Em Portugal, a Savannah assinou também um contrato de investimento com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) que prevê um apoio financeiro até 110 milhões de euros, condicionado à concretização dos investimentos previstos.