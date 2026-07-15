SEUR expande sua infraestrutura na Comunidade Valenciana com um centro estratégico em Alaquàs

A cerimónia de abertura contou com a presença de Susana Camarero Benítez, primeira vice-presidente da Generalitat Valenciana e Ministra da Habitação, Emprego, Juventude e Igualdade; Toni Saura Martín, prefeita de Alaquàs; e David Sastre, CEO da SEUR. Segundo a empresa, este novo centro tem mais de 31.800 metros quadrados e envolveu um investimento de 28,9 milhões de euros. Cerca de 600 pessoas trabalham nas suas instalações e mais de 70.000 pacotes são manuseados por dia, o que reflete sua relevância dentro da infraestrutura logística da SEUR e sua capacidade de responder às necessidades de empresas e consumidores.

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Durante o evento, Susana Camarero destacou que “este novo centro mostra que a Comunidade Valenciana é o grande nó logístico do Mediterrâneo, tornando-a um território atraente para investir, crescer e criar empregos de qualidade, pois cada expansão empresarial e cada novo investimento geram oportunidades reais para o povo e as famílias valencianas”.

Camarero também destacou “o compromisso da Generalitat de continuar construindo pontes com empresas que investem, crescem e continuam gerando empregos estáveis”. O vereador agradeceu à SEUR pelo compromisso com projetos dessa magnitude dentro da Comunidade, que são “um exemplo de como a colaboração entre administrações e empresas possibilita atrair investimentos, consolidar projetos, aumentar a competitividade e gerar confiança”.

A Comunidade Valenciana ocupa uma posição estratégica fundamental dentro da rede da empresa devido ao seu dinamismo empresarial, sua localização e o peso da sua atividade económica. Este centro permite que a SEUR ganhe eficiência, fortaleça a qualidade e confiabilidade dos seus serviços e acompanhe o crescimento de empresas locais e regionais.

Por sua vez, Toni Saura enfatizou que “a chegada da SEUR ao nosso município reflete claramente a magnífica saúde e localização das nossas terras industriais e nosso firme compromisso com o planejamento urbano produtivo que gera riqueza e empregos reais. Alaquàs se mostra um ambiente atraente, ágil e confiável para grandes investimentos, e a implementação desse centro não apenas consolida nossa liderança económica na região, mas também se traduz diretamente em bem-estar, novas oportunidades de emprego para nossos vizinhos e recursos económicos que voltarão a contribuir para a melhoria da nossa cidade”.

David Sastre, CEO da SEUR, disse que “a abertura deste centro responde a uma visão de longo prazo. Não se trata apenas de aumentar nossa capacidade, mas também de antecipar os desenvolvimentos do mercado e ter uma rede mais robusta, capaz de absorver picos de atividade e garantir a eficácia do serviço. Com esse investimento, reforçamos nossa prontidão para enfrentar os futuros desafios logísticos e continuamos respondendo com solvência à confiança depositada em nós pelos nossos clientes”.

A abertura dessas instalações faz parte da estratégia da SEUR para continuar investindo em inovação e infraestrutura e fortalecer sua capacidade operacional. Em um contexto em que a logística se tornou um fator determinante para a competitividade empresarial, o centro Alaquàs nos permitirá oferecer um serviço mais ágil e eficiente, preparado para responder aos desenvolvimentos do mercado.