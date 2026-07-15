Sondagem. Maioria dos portugueses diz que o país “está pior”

A maioria dos portugueses, 51%, acredita que o país está “pior” que há um ano, 35% acredita que Portugal está igual e 12% melhor, segundo uma sondagem da Católica para a RTP, Antena 1 e Público, divulgada esta quarta-feira antes do debate do estado da Nação. Apesar da aparente insatisfação, 72% dos inquiridos afirmam que o Governo de Luís Montenegro vai cumprir a legislatura até ao fim e 79% defende mesmo mandatos completos.

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O setor da saúde é apontado como o maior problema do país entre 17% dos inquiridos, seguido da gestão ou inação política do Governo (12%), do custo de vida (11%) e habitação (10%). As temáticas imigração e a corrupção surgem empatadas (5%), seguidas da economia (4%). Já a qualidade dos políticos, a educação e a carga fiscal são indicadas por 3% dos entrevistados como motivo de preocupação.

Grande parte dos inquiridos (72%) acredita que o Governo vai cumprir o mandato até ao fim, enquanto 26% antecipa um cenário de eleições antecipadas. A maioria (79%) defende mesmo que o melhor para o país passaria pelo cumprimento integral do mandato contra 17% que prefere eleições antecipadas.

Esta sondagem indica ainda que o primeiro-ministro e o presidente do Chega, André Ventura, têm o maior nível de notoriedade (ambos com 99%).

Esta sondagem foi realizada pelo Cesop – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 6 e 10 de julho deste ano. Baseou-se em 996 entrevistas telefónicas e apresenta um erro máximo de amostragem de 3,1%.