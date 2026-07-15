Guerra na Europa

Ursula von der Leyen em Kiev para apoiar indústria de defesa ucraniana

  • Lusa
  • 9:18

Novas iniciativas relativas ao setor da defesa vão permitir produzir mais quantidade de equipamento de forma mais rápida.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai anunciar hoje em Kiev novas iniciativas relacionadas com a indústria de defesa do país.

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“Acabo de chegar a Kiev para a minha décima primeira visita à Ucrânia em tempo de guerra. É um momento especial. A Ucrânia ganhou um impulso militar significativo. A situação está a mudar”, afirmou Von der Leyen numa mensagem publicada nas redes sociais após a chegada a Kiev.

Ursula Von der Leyen acrescentou que as novas iniciativas relativas ao setor da defesa vão permitir produzir mais quantidade de equipamento de forma mais rápida, acrescentando que também vai abordar o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu.

A visita a Kiev ocorre um dia depois de a União Europeia ter aberto um segundo grupo de capítulos de negociação com a Ucrânia — concretamente o Capítulo 6, que trata da política externa —, apenas um mês após o início das negociações formais de adesão.

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