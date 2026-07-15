Ursula von der Leyen em Kiev para apoiar indústria de defesa ucraniana
Novas iniciativas relativas ao setor da defesa vão permitir produzir mais quantidade de equipamento de forma mais rápida.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai anunciar hoje em Kiev novas iniciativas relacionadas com a indústria de defesa do país.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Acabo de chegar a Kiev para a minha décima primeira visita à Ucrânia em tempo de guerra. É um momento especial. A Ucrânia ganhou um impulso militar significativo. A situação está a mudar”, afirmou Von der Leyen numa mensagem publicada nas redes sociais após a chegada a Kiev.
Tweet from @vonderleyen
Ursula Von der Leyen acrescentou que as novas iniciativas relativas ao setor da defesa vão permitir produzir mais quantidade de equipamento de forma mais rápida, acrescentando que também vai abordar o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu.
A visita a Kiev ocorre um dia depois de a União Europeia ter aberto um segundo grupo de capítulos de negociação com a Ucrânia — concretamente o Capítulo 6, que trata da política externa —, apenas um mês após o início das negociações formais de adesão.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ursula von der Leyen em Kiev para apoiar indústria de defesa ucraniana
{{ noCommentsLabel }}