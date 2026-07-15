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Vanessa Veloso é a nova managing partner da Naughty Boys

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Integrada no Group Gate, a agência de representação de talentos Naughty Boys prepara-se para uma nova fase de crescimento que passará pelo desenvolvimento de novos projetos, entre outros.

Vanessa Veloso, managing partner da Naughty Boys

A Naughty Boys anuncia uma nova estrutura de liderança, com a nomeação de Vanessa Veloso para as funções de managing partner. Marta Machado mantém-se como chief executive officer (CEO), cargo que também assume no Group Gate – estrutura-mãe da agência de representação de talentos.

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A Naughty Boys prepara-se assim para uma nova fase de crescimento que passará pelo desenvolvimento de novos projetos, pelo reforço da oferta de serviços e pela criação de mais oportunidades para os talentos da agência.

Esta evolução reflete a aposta da agência na continuidade do trabalho desenvolvido, no reforço da proximidade com os talentos, atores e criadores que representa e na preparação para os desafios de um mercado em constante transformação”, explica a agência, em comunicado.

Vanessa Veloso assume a coordenação da atividade diária da Naughty Boys, garantindo a execução da estratégia, a operação e o desenvolvimento das relações com marcas, parceiros e talentos.

A Vanessa tem sido uma peça fundamental na construção da Naughty Boys e conhece a agência, os nossos talentos e o mercado como poucas pessoas. A sua dedicação, profissionalismo e capacidade de liderança dão-nos total confiança para esta nova etapa. Estamos a reforçar a nossa estrutura para continuar a crescer, inovar e criar mais oportunidades para quem representamos”, afirma Marta Machado, CEO da Naughty Boys .

Por sua vez, Vanessa Veloso declara ser “com enorme orgulho que assume estas funções numa agência que ajudou a transformar o mercado da representação de talento em Portugal”.

“Temos uma equipa extraordinária, atores, apresentadores e criadores de referência e uma visão muito clara para o futuro. O meu compromisso é continuar a trabalhar diariamente para que a Naughty Boys seja cada vez mais forte, mais próxima e mais relevante para todos aqueles que confiam em nós”, considera.

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