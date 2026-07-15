Ministro garante que vice-presidente do EduQA não está de férias

O ministro da Educação garantiu esta quarta-feira que a vice-presidente do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), organismo responsável pela implementação das políticas educativas, “não está de férias”, ao contrário da informação avançada pela SIC.

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“É totalmente falso”, asseverou, para depois continuar: “A doutora Eulália está a trabalhar em todo o processo, não está de férias”. O ministro indicou ainda que “as equipas estão todas a trabalhar dia e noite e aos fins de semana para cumprir o prazo”, assegura Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas.

Segundo avança o Expresso esta quarta-feira, Eulália Ramos Alexandre, a segunda figura da direção do EduQA, não está a acompanhar o processo de digitalização dos cerca de 300 mil exames nacionais, marcado por sucessivos problemas técnicos e atrasos na classificação das provas. O ministro da Educação rejeitou, contudo, essa informação.

Nos últimos dias, o Ministério da Educação mobilizou técnicos do EduQA e elementos do gabinete do secretário de Estado para recuperar respostas em papel que terão desaparecido durante a operação de digitalização. O ministro Fernando Alexandre deslocou-se por duas vezes ao local para acompanhar os trabalhos.

Esta manhã, o ministro da Educação garantiu que 99% dos exames nacionais já estão corrigidos e assegurou que as classificações serão afixadas na sexta-feira, 17 de julho. “99% das respostas estão corrigidas e o processo decorre com normalidade. Obviamente, quando chegamos à fase final, é preciso identificar as provas que ainda não estão corrigidas porque há professores que, por exemplo, podem ter apresentado um atestado médico, o que exige que essas provas sejam entregues a outro professor”, explicou Fernando Alexandre em declarações aos jornalistas.

(Notícia atualizada às 11h13 com as declarações do ministro da Educação, que desmentem a informação de que a vice-presidente do EduQA estaria de férias)