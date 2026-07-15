Von der Leyen fecha parceria de produção de drones com Ucrânia

A União Europeia (UE) anunciou um acordo com a Ucrânia para a produção de drones, no âmbito de uma parceria industrial, um reconhecimento da experiência do país no campo de batalha, destaca Von der Leyen.

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“Todos os dias, a Ucrânia está a tornar a Europa mais forte. E é por isso que hoje digo: a Ucrânia, em muitos aspetos, deixou de ser apenas uma compradora para se tornar uma fornecedora líquida de segurança para a Europa. Isso também implica uma nova forma de cooperação”, justificou Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, antes de anunciar uma nova parceria industrial entre a UE e a Ucrânia.

“O que estamos a assinar hoje é o nosso próprio acordo sobre drones. Nos últimos meses, a Ucrânia fechou acordos desse tipo com vários países, da Europa ao Médio Oriente”, destacou, aludindo aos vários acordos fechados por Zelensky nesse campo, alguns dos quais durante a cimeira de Ancara da NATO — com a Dinamarca, a Estónia e os Países Baixo — elevando para nove o número de países com os quais a Ucrânia fechou acordos com este teor.

O acordo “reconhece o interesse na experiência da Ucrânia em combate. O conhecimento que adquiriram sobre a operação de sistemas de drones e antidrones é verdadeiramente único — desde a tecnologia e a produção dos drones até as cadeias de fornecimento necessárias para sustentar essa capacidade, ou, de forma crucial, o conhecimento sobre o uso de sistemas de radar, estações terrestres ou sensores”, destaca a responsável europeia durante a sua 11.ª visita ao país em guerra com a Rússia há quatro anos.

“Precisamos aproveitar isso em conjunto, pois conhecemos as ameaças que a Europa enfrenta nessa área — já testemunhámos incursões e alertas em diversos Estados-membros”, refere ainda.

“Acontecimentos aqui e ao redor do mundo mostraram-nos a importância, para a nossa segurança, de sermos capazes de empregar sistemas de drones comprovados em combate — em grande escala e com rapidez. Na Europa, já dispomos de uma enorme capacidade tecnológica e industrial que pode ser mobilizada, bem como de instalações de produção seguras e confiáveis ​​que podem ajudar a ampliar a escala. No entanto, não possuímos o conhecimento e a experiência de combate que a Ucrânia adquiriu”, admite a presidente da Comissão Europeia.

“Precisamos de combinar as nossas forças. Juntos podemos trabalhar em produção conjunta. Em fazer com que todos os componentes do sistema funcionem”, diz. “Este acordo unirá o engenho ucraniano à escala industrial da Europa. E, com este acordo, a nossa mensagem é clara: agora é o momento de investir na Ucrânia. Porque investir na Ucrânia significa investir na Europa — e investir na nossa segurança e no nosso futuro comuns.”

No âmbito desta parceria, a UE e a Ucrânia concordaram em promover a coprodução de drones e sistemas de antidrone entre a Ucrânia e Estados-Membros da UE e, até 2028, estender essa cooperação industrial e coprodução a sistemas antimísseis.

Financiamento

Em junho, Bruxelas tinha desembolsado 3,9 mil milhões à Ucrânia para a compra de drones, de um total de cerca de 6 mil milhões dedicados à aquisição deste equipamento. Esta quarta-feira fez um segundo desembolso de mais mil milhões para compra de drones.

“A Comissão também aprovou um segundo desembolso de 10 mil milhões para financiar drones adicionais, mísseis e caças, sublinhando o compromisso a longo prazo da UE com a defesa da Ucrânia com uma mais forte e integrada base industrial de defesa europeia”, pode ler-se em comunicado.

(Última atualização às 15h20)