WPP consegue “poupanças muito substanciais” de até 30% na gestão do investimento publicitário com IA

A utilização de inteligência artificial (IA) permite poupar entre 25% e 30% de tempo na gestão do investimento publicitário, garante Francisco Teixeira, country manager da WPP Portugal. O responsável falava na Conferência .IA, que decorreu esta terça-feira no Centro Cultural de Belém (CCB), enaltecendo o facto desta tecnologia permitir “de forma direta poupanças muito substanciais”.

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“Na gestão de investimento publicitário, hoje em dia nós conseguimos que a alocação de investimento nos dê de forma absolutamente direta poupanças muito substanciais, de 25 a 30% de tempo poupado”, afirmou. Os ganhos verificam-se tanto na “execução na implementação do investimento” como na capacidade de gerar resultados, afirmou o gestor.

Esta é uma das três áreas da publicidade que Francisco Teixeira considera mais afetadas pela IA, juntamente com o conhecimento dos consumidores e a produção de conteúdo: “Conhecer o consumidor é o nosso Santo Graal. Perceber o que vai na cabeça do consumidor. E nós hoje temos acesso a informação que nunca tivemos em tempo real, que nos permite não só saber quem ele é, como é que ele se sente, mas, acima de tudo, hoje em dia, aquilo que ele vai querer e que não está, enfim, ainda a saber que vai querer.”

Na gestão do investimento, uma das filosofias por detrás do uso de IA pela WPP Portugal passa por aumentar a eficiência na utilização dos orçamentos confiados pelos clientes. “Nós gerimos em grande parte do nosso dia-a-dia dinheiro que não é nosso, dos nossos clientes, e ninguém hoje em dia quer desperdiçar dinheiro”, afirmou.

O gestor recordou uma frase célebre no setor que diz que ‘metade do dinheiro investido em publicidade é desperdiçado’, não sendo é possível saber qual das metades. “Hoje em dia isso já não é possível”, defendeu.

Na produção de conteúdo, a IA possibilita trabalhar de forma “absolutamente automatizada” e personalizada, acrescentou Francisco Teixeira.

A mim preocupa-me muito excluir bem. Saber excluir eu acho que é tão ou mais importante muitas das vezes do que saber incluir. Francisco Teixeira Country Manager da WPP Portugal

A arte de saber “excluir bem”

O aumento da velocidade e da quantidade de informação disponível também altera os processos de decisão. “Não há pior coisa do que ter a boa informação tarde demais, porque ela é absolutamente irrelevante”, afirmou, considerando a velocidade “um dos aspetos mais determinantes para quem toma decisões”.

Para o responsável da WPP Portugal, esta maior capacidade de produzir e analisar informação torna igualmente importante saber eliminar opções. “A mim preocupa-me muito excluir bem”, afirmou. “Saber excluir eu acho que é tão ou mais importante muitas das vezes do que saber incluir, porque as decisões muitas das vezes passam até por afastar caminhos que nós achamos que não devemos prosseguir”, indicou o responsável.

A estratégia deixou, por isso, de ser concebida como uma etapa fechada antes da execução. “Esta ideia de que nós desenhamos e depois executamos é uma ideia falsa, porque nós vamos desenhando e vamos executando tudo aquilo que fazemos”, concluiu Francisco Teixeira.

A Conferência .IA decorreu esta terça-feira, 14 de julho, no CCB, em Lisboa, e reuniu um conjunto alargado de gestores, decisores políticos e especialistas. Francisco Teixeira foi orador num painel de executivos sobre como decidem os CEO nesta era da IA.