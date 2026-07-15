Zelensky considera líder da Naftogaz escolha certa para primeiro-ministro

O Presidente da Ucrânia considerou esta quarta-feira que Serguii Koretsky, diretor-geral do grupo energético estatal Naftogaz, é “a pessoa mais bem preparada” para o cargo de primeiro-ministro, com vista a preparar o país para um novo inverno sob ataques russos.

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“Já nos estamos a preparar há muito tempo, mas as prioridades são claras: a preparação para o inverno. É por isso que, após todas as consultas, Serguii Koretsky é provavelmente a pessoa mais bem preparada para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia”, declarou Volodymyr Zelensky numa conferência de imprensa em Kiev, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de visita à capital ucraniana.

Os constantes ataques russos contra as infraestruturas energéticas do país no inverno passado provocaram a pior crise energética desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Federação Russa, em fevereiro de 2022, privando, por vezes, até centenas de milhares de pessoas de aquecimento e eletricidade em temperaturas gélidas.

O nome de Serguii Koretsky para assumir a liderança do governo causou surpresa em Kiev, uma vez que este empresário não possui experiência política significativa, mas o líder do grupo parlamentar presidencial, David Arakhamia, defendeu hoje, após uma reunião com o diretor-geral da Naftogaz – a maior empresa nacional de petróleo e gás da Ucrânia –, que a sua experiência é “valiosa”.

“Serguii Koretsky tem uma experiência considerável tanto no setor privado como no público e construiu um historial sólido na Ukrnafta [maior empresa de extração de petróleo e gás da Ucrânia] e na Naftogaz. Consideramos esta experiência muito valiosa, sobretudo agora, quando a Ucrânia se prepara para aquele que será certamente o inverno mais difícil da nossa história”, declarou, nas redes sociais.

A primeira-ministra cessante, Iúlia Svyrydenko, 40 anos, que ocupou o cargo durante um ano – assumira funções em meados de julho de 2025 –, demitiu-se oficialmente na terça-feira com o consentimento do parlamento, depois de Zelensky ter anunciado, no passado domingo, a intenção de proceder a uma remodelação governamental, no âmbito de “uma nova estratégia política”.

Até à nomeação de um novo primeiro-ministro, a chefia do executivo será exercida interinamente pelo primeiro vice-primeiro-ministro e ex-primeiro-ministro Denys Shmyhal.