5 coisas que vão marcar o dia

Com a classificação digital dos exames nacionais a dominar a agenda nacional dos últimos dias, a atualidade política desta quinta-feira fica marcada pelo debate do Estado da Nação. Já no plano económico, o Banco de Portugal divulga as estatísticas de títulos referentes a maio e junho, e a APICCAPS apresenta o estudo “Sucessão nas Empresas” para apoiar o setor do calçado. Já lá fora, é dia de prestação de contas da gigante do streaming Netflix e termina o prazo para apresentação de candidaturas à liderança do Partido Trabalhista britânico.

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Debate sobre o Estado da Nação

Numa altura em que o Governo enfrenta críticas ao processo de classificação digital dos exames nacionais, a atualidade política desta quinta-feira fica marcada pelo debate do Estado da Nação com a intervenção do primeiro-ministro Luís Montenegro. Este é o principal momento de escrutínio parlamentar antes da pausa de verão. E acontece um dia depois do presidente da Assembleia da República ter indeferido o requerimento da Iniciativa Liberal para adiar a sessão no Parlamento.

Dados económicos por cá e na zona euro

O Banco de Portugal revela esta quinta-feira as estatísticas de títulos relativos a maio e junho deste ano, assim como a edição de julho da revista de Estudos Económicos. Já lá fora, a Eurostat divulga os dados do comércio internacional de bens referentes a maio deste ano, além de indicadores da duração da vida ativa (2025) na Zona Euro.

APICCAPS apresenta estudo “Sucessão nas Empresas”

A APICCAPS apresenta esta quinta-feira, no Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), em São João da Madeira, o estudo “Sucessão nas Empresas” que servirá de apoio às “empresas do setor na preparação dos processos de transição da liderança e da propriedade, segundo explica a associação do calçado na sua página oficial da internet. Coordenado pelo professor Luís Todo Bom, “este estudo propõe uma abordagem estruturada para assegurar a continuidade, a competitividade e a criação de valor das organizações ao longo das gerações”, detalha.

Netflix presta contas

A gigante do streaming Netflix divulga esta quinta-feira os resultados referentes ao segundo trimestre deste ano, numa altura em que é liderada por Jay Hoag. O novo chairman assumiu a presidência em junho deste ano, sucedendo ao fundador Reed Hastings. No primeiro trimestre, a Netflix registou receitas de 12,25 mil milhões de dólares e um lucro de 5,28 mil milhões de dólares.

Partido Trabalhista britânico encerra prazo para candidaturas à liderança

Termina esta quinta-feira o prazo para as candidaturas à liderança do Partido Trabalhista britânico. Até à data, Andy Burnham, antigo presidente da Câmara da Grande Manchester, é o único candidato conhecido para suceder Keir Starmer. Em junho deste ano, Keir Starmer renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, a poucas semanas de completar dois anos à frente do Governo.