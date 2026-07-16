Ainda acha que o projeto da sua autarquia não é suficientemente bom?

Todos os dias, as autarquias desenvolvem projetos que melhoram a qualidade de vida das suas comunidades. Alguns promovem a inclusão social, outros valorizam o património, dinamizam a economia local, incentivam a participação dos cidadãos ou contribuem para um território mais sustentável.

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Ainda assim, muitas acabam por não apresentar candidatura ao Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros por acreditarem que o seu projeto “não é suficientemente bom”.

Mas será mesmo assim? A experiência das últimas edições mostra precisamente o contrário.

O impacto faz a diferença

O Prémio Autarquia do Ano distingue projetos que geram impacto nas comunidades onde são implementados. Mais do que a dimensão do investimento ou do município, o que é valorizado é a capacidade de responder a desafios concretos e de melhorar a vida das pessoas.

Por isso, iniciativas desenvolvidas por municípios de diferentes dimensões e com recursos distintos têm sido reconhecidas ao longo das várias edições.

Cada projeto é avaliado de acordo com critérios definidos no regulamento, procurando destacar boas práticas que possam inspirar outras autarquias.

Todos os territórios têm boas histórias para contar

Não existem projetos “pequenos” quando o seu impacto é significativo.

Uma iniciativa dirigida aos jovens, um programa de apoio social, uma estratégia de valorização ambiental ou um projeto cultural podem representar uma mudança importante para uma comunidade.

Partilhar esse trabalho é também dar visibilidade ao empenho das equipas municipais e contribuir para a divulgação de soluções que podem ser replicadas noutros territórios.

Mostrar o trabalho desenvolvido também é reconhecer quem o torna possível

Por detrás de cada projeto existem técnicos, parceiros, associações, escolas, empresas e cidadãos que contribuíram para a sua concretização.

A candidatura ao Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros é também uma forma de reconhecer esse trabalho coletivo e de valorizar o compromisso das equipas que diariamente procuram fazer mais e melhor pelo seu território.

O próximo projeto pode ser o seu

Se a sua autarquia desenvolveu um projeto que fez a diferença na comunidade, esta pode ser a oportunidade para lhe dar maior visibilidade e partilhá-lo com todo o país.

A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros continua a receber candidaturas.