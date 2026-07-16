Alemanha vai participar em exercício nuclear francês pela primeira vez

A Alemanha vai participar pela primeira vez no exercício nuclear francês Poker, numa decisão que reforça a aproximação entre Paris e Berlim em matéria de dissuasão nuclear. Em março, a França anunciou que pretende aumentar o número de ogivas e envolver países europeus nessa estratégia dissuasão nuclear.

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Segundo um funcionário do Governo alemão, citado pelo Politico, o chanceler Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron deverão formalizar o acordo sexta-feira durante a reunião do Conselho Franco-Alemão de Defesa e Segurança, na Base Aérea de Nörvenich, na Alemanha.

“Espera-se que sejam alcançados acordos. Entre outras coisas, é muito provável que seja decidido que militares alemães participem, pela primeira vez, num exercício nuclear francês no outono”, afirmou o mesmo responsável.

Também um responsável do Palácio do Eliseu indicou que Paris e Berlim deverão concordar em avançar com a cooperação de dissuasão nuclear ainda esta semana. “Um progresso significativo na dissuasão avançada terá sido alcançado um ano após o discurso de Île Longue, com os primeiros sinais a surgirem”, referiu a fonte, mencionada pelo mesmo jornal.

Em março, Macron anunciou uma nova doutrina para o nuclear francês, estendendo a proteção do arsenal a outros países e defendeu um reforço da cooperação europeia no domínio da dissuasão nuclear, revelando que vários países — incluindo a Alemanha — manifestaram interesse em aprofundar essa colaboração.

A própria confirmação veio do chanceler alemão, Friedrich Merz, na rede social X. “Tencionamos dar passos concretos antes do final do ano, incluindo a participação alemã nos exercícios nucleares franceses”, escreveu Merz na altura.