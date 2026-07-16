Barómetro. PS mantém liderança, AD e Chega estão em empate técnico
O PS lidera as intenções de voto dos portugueses em julho, com 23,3%. A AD volta a subir um lugar, com 20%, ultrapassando o Chega que reúne 19,4% das intenções de votos.
O Partido Socialista (PS) liderava as intenções de voto dos portugueses em julho, com 23,3%, segundo o barómetro da Intercampus para o Negócios, CM, CMTV e NOW. Depois de ter ‘caído’ para terceiro lugar, em julho a AD volta a subir um lugar, com 20%, ultrapassando o Chega que reúne 19,4% das intenções de votos. Ainda assim, em empate técnico.
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Tanto o Livre com a Iniciativa Liberal (IL) registaram uma subida no barómetro de julho. O Livre passou de 5,7% das intenções de voto para 6,8% e o partido liderado por Mariana Leitão subiu de 6,8% para 7,6%. O PCP reuniu 4,1% das intenções de voto e PAN e Bloco mantêm-se em último, com 2,5% e 1,8%, respetivamente.
A mesma sondagem concluiu ainda que o grande culpado pelos problemas em torno da classificação dos exames nacionais numa plataforma informática é o ministro da Educação, Fernando Alexandre. Cerca de 20% dos inquiridos atribuiu a responsabilidade ao primeiro-ministro Luís Montenegro, 10,8% às escolas e 5,5% aos professores.
Questionados se o ministro da Educação deve ou não demitir-se, 42,1% admitem que sim e 41,2% afirmam que deve ficar no Governo. Segundo os autores do barómetro, esta divisão deve-se porque os inquiridos não se sentem “suficientemente conhecedores do problema para ter a certeza relativamente à culpabilidade”.
A sondagem realizada pela Intercampus entre os dias 9 e 14 de julho tem como objetivo conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. A amostra é constituída por 604 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região.
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