Culligan investe sete milhões de euros e cria 100 empregos até ao final deste ano

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A empresa especializada em soluções de água Culligan anunciou, esta quinta-feira, um investimento superior a sete milhões de euros e a contratação de 110 pessoas durante este ano de 2026, nas várias delegações distribuídas pelo país. Com este reforço, a empresa antecipa ultrapassar os 44 milhões de euros de faturação.

“O investimento que estamos a realizar reflete a clara aposta da Culligan no mercado português”, vinca Stefano Masiero, CFO da Culligan Ibéria, citado num comunicado.

Com 11 delegações e sete armazéns no país, além de “um serviço de entregas próprio que constitui o core do seu modelo de negócio”, a Culligan prevê investir mais de sete milhões de euros ao longo de 2026 no mercado nacional. Deste bolo financeiro, 2,5 milhões de euros destinam-se aquisição de 47 veículos comerciais e de distribuição, perfazendo, assim, uma frota de 210 viaturas até ao final deste ano.

O plano de investimentos prevê ainda a instalação de painéis solares nas 11 delegações de Norte a Sul do país, no âmbito da aposta na inovação e na sustentabilidade. Acresce ainda a aposta na melhoria das infraestruturas operacionais e na aquisição de novas máquinas.

Reforçar colaboradores

A empresa pretende também reforçar a equipa de 460 colaboradores com mais 110 contratações, sobretudo nas áreas comercial, logística e de gestão de clientes que ascendem aos 65 mil no mercado nacional. A Culligan aposta, assim, numa nova etapa “destinada a reforçar a sua visibilidade”, como destaca na mesma nota.

O investimento que estamos a realizar reflete a clara aposta da Culligan no mercado português. Stefano Masiero CFO da Culligan Ibéria

“Há muitos anos que lideramos o setor em Portugal, mas sob outras marcas, como a Fonte Viva. Chegou o momento de dar um passo em frente” alicerçado no reforço da marca no mercado nacional, assinala, por sua vez, Gonçalo Tremoceiro, CEO da Culligan Portugal.

“O volume de negócios da empresa em Portugal passou de 18,6 milhões de euros em 2021 para 41 milhões em 2025”, contabiliza a marca que pretende ultrapassar, este ano, os 44 milhões de euros de volume de negócios. Este crescimento da Culligan tem sido impulsionado pelo processo de aquisições e pelo “forte investimento em inovação, tecnologia, sustentabilidade e criação de emprego”, sustenta a empresa.

No seguimento do reforço da sua posição no mercado nacional, a Culligan lança a sua primeira grande campanha de marca no país “É apenas água, até ser Culligan”, sob a liderança de Hugo Faria, diretor de marketing da Culligan na Península Ibérica.

Com 90 anos de história, a Culligan opera em mais de uma centena de países e presta serviços a mais de 170 milhões de clientes. Apresenta um vasto portefólio de soluções para a água, “desde água engarrafada em garrafões de 18.9 litros ou ligados à rede com tecnologia de filtração, até sistemas de osmose inversa e descalcificadores”, detalha.