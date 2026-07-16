Dazn garante transmissão exclusiva da MotoGP em Portugal até 2031

Os direitos de transmissão da competição estiveram mais de uma década nas mãos da Sport TV.

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A Dazn, plataforma de entretenimento desportivo, adquiriu os direitos exclusivos de transmissão da MotoGP em Portugal para o período entre 2027 e 2031. Durante mais de uma década, a transmissão da competição foi assegurada pela Sport TV, cujo atual acordo de exclusividade termina este ano.

O acordo prevê ainda a transmissão exclusiva da Moto2 e Moto3 em território nacional durante cinco temporadas. A Dazn Portugal passa também a transmitir, em exclusivo até 2031, o FIM Superbike World Championship, competição que conta com o português Miguel Oliveira. O WorldSBK – nome pelo qual também é conhecido – tinha integrado o portefólio da plataforma este ano, sendo transmitido nesta época em simultâneo com a Sport TV.

Em Espanha, onde já transmitia a MotoGP, a Dazn renovou também os direitos da competição até 2030.

“Este acordo coloca a Dazn numa posição única no desporto motorizado em Portugal. A partir de 2027, passamos a disponibilizar, numa única subscrição, as duas maiores competições de motores a nível mundial, MotoGP e Fórmula 1, posicionando a Dazn como a casa dos motores em Portugal”, afirma João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, citado em comunicado. Oscar Vilda, CEO da Dazn Iberia, reforça que “a MotoGP faz parte do ADN da Dazn”.

“Estamos muito orgulhosos por alargar a nossa relação com a competição, continuando a disponibilizar aos fãs em Espanha uma cobertura de referência e levando-a agora, pela primeira vez, também a Portugal”, nota.

“Estamos muito satisfeitos por prolongar a nossa colaboração com a Dazn em Espanha e alargar a nossa parceria a Portugal. Damos grande importância à continuidade do trabalho com parceiros reconhecidos e de elevada qualidade, que proporcionam uma experiência incrível aos fãs e mostram o melhor da MotoGP”, conclui Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group.