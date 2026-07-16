Digi Spain estreia-se na bolsa a subir 7%

A subsidiária espanhola do grupo Digi estreou-se esta quinta-feira na bolsa, iniciando as negociações a valer 6 euros por ação, mais 7,14% do que os 5,6 euros a que os títulos foram vendidos na Oferta Pública Inicial (IPO). As ações da Digi Spain estão cotadas no segmento contínuo da bolsa de Espanha sob o ticker DIGIS.

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As ações atingiram um máximo de 6,006 euros, mas já aliviaram desde então. Cerca das 11h30, hora de Lisboa, os títulos da Digi Spain valiam perto de 5,8 euros, depois de terem tocado um mínimo de 5,753 euros, ainda acima do preço de venda inicial.

O IPO da Digi Spain consistiu na venda de 26,8 milhões de novas ações emitidas pela Digi Spain, exclusivamente a investidores institucionais, o que permitiu angariar 150 milhões de euros.

Adicionalmente, a ‘casa-mãe’, com sede na Roménia, alienou também 24,5 milhões de ações existentes, que detinha, por cerca de 137 milhões de euros. O grupo deu ainda a opção de os coordenadores globais da operação poderem comprar quase 7,7 milhões de ações adicionais da Digi Spain caso seja necessário para estabilizar o preço.

Segundo a Digi, a operação teve uma procura muito superior à oferta disponível “por parte de investidores institucionais internacionais e domésticos”. De acordo com o jornal Expansión, a procura rondou os 1.200 milhões de euros, sem contabilizar 100 milhões de euros provenientes da família Domínguez de la Maza, dona da têxtil Mayoral, que atuou como “investidor-âncora”.

A estreia das ações da Digi Spain na bolsa, esta quinta-feira, foi assinalada pelo toque do sino por parte do CEO da Digi Communications, Serghei Bulgac, e pelo CEO da Digi Spain, Marius Varzaru. Também segundo o Expansión, os responsáveis admitiram colocar mais 5% da empresa no mercado a médio-longo prazo, para aumentar o free float.

Varzaru disse aos jornalistas em Madrid que a entrada em bolsa da operadora permitirá crescer com menos endividamento, representando ainda um voto de confiança da parte dos investidores. Questionado sobre a razão pela qual o IPO foi exclusivo para investidores institucionais, o gestor disse que a abertura da oferta a pequenos investidores “complicava muito a operação”.

Concluída esta operação, o grupo Digi mantém o controlo de 80% do capital da subsidiária espanhola. A empresa também opera em Portugal desde novembro de 2024, explorando redes próprias de fibra ótica e 5G sob a marca Digi Portugal.