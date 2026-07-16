Docenteo triplicou o seu volume de negócios no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior

O Docenteo encerrou o primeiro semestre do ano com um volume de negócios que triplica o do mesmo período em 2025, consolidando um modelo que se foca, como destacou, num indicador invulgar no setor: a capacidade deixada nos seus clientes quando um projeto termina.

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Fundada em 2024 por Alejandro Peris e Álvaro Montero, a empresa nasceu com uma convicção clara: o verdadeiro desafio da tecnologia não é implementar soluções, mas sim fazer com que as organizações as adotem, desenvolvam capacidades internas e as desenvolvam de forma autónoma. Por outras palavras, a transformação não deve depender de quem a implementa, mas sim da capacidade que permanece dentro da organização.

Esta abordagem, baseada na transferência de conhecimento e no apoio contínuo das equipas, permitiu ao Docenteo crescer de forma constante em apenas dois anos de atividade, trabalhando com clientes como Mitsubishi Electric, CNMV, Adam Foods, Uriach, Intrum ou Next Maritime em projetos relacionados com estratégia de dados, análise avançada, inteligência artificial e plataformas de dados.

“Crescemos porque somos honestos com o que realmente importa: não quantos projetos entregamos, mas quanta capacidade deixamos. Uma organização que conclui um projeto sendo mais autónoma e capaz deve ser o único indicador de sucesso real”, afirma Alejandro Peris, cofundador e responsável de negócios da Docenteo. “O setor tem vindo a construir relações baseadas na dependência há anos. Acreditamos que um bom projeto é aquele que nos torna descartáveis.”

Olhando para o final de 2026, a Docenteo espera atingir um volume de negócios superior a 800.000 euros e terminar o ano com uma equipa de dez pessoas. Até 2027, o objetivo é ultrapassar €1,5 mil milhões, impulsionado por um portefólio crescente de projetos de inteligência artificial aplicada, governação de dados e plataformas de dados.

Para o Docenteo, um dos principais problemas das organizações não é a falta de ferramentas. Muitas empresas já têm plataformas de dados, soluções de análise ou iniciativas de IA, mas continuam a ter dificuldades em transformar esses investimentos em melhorias reais para o negócio.

A empresa defende que o verdadeiro desafio não é incorporar mais tecnologia, mas sim fazer com que as pessoas a compreendam, integrem no seu modo de trabalhar e sejam capazes de a usar segundo os seus próprios critérios. Uma visão que questiona o modelo tradicional de projetos focados exclusivamente na implementação tecnológica e que coloca a adoção como principal fator de sucesso.

Para alcançar isto, o Docenteo trabalha simultaneamente em três dimensões: pessoas, processos e tecnologia. A empresa acredita que qualquer transformação sustentável requer progresso nestas três áreas ao mesmo tempo e que nenhum projeto, por mais avançado que seja, pode gerar impacto se os processos não mudarem e as pessoas não o tornarem seu.

“A tecnologia é essencial, mas nunca suficiente”, diz Álvaro Montero, cofundador e gestor técnico da Docenteo. “O nosso trabalho é fazer com que as organizações compreendam a tecnologia, incorporá-la nos seus processos e desenvolver os critérios necessários para a evoluir por si próprias. Quando isso acontece, o impacto mantém-se muito depois do projeto terminar.”

TECNOLOGIA E PESSOAS

A filosofia de Docenteo baseia-se na ideia de que a tecnologia só gera valor quando as pessoas conseguem usá-la de forma autónoma. Por esta razão, a transferência de conhecimento não é concebida como formação no final de um projeto, mas como um processo contínuo integrado desde o primeiro dia.

Esta abordagem reflete-se tanto na forma de trabalhar como no posicionamento da empresa, que é definida como uma empresa de dados e tecnologia focada na construção de capacidade interna nas organizações, afastando-se de modelos baseados na dependência prolongada do fornecedor.

Ao longo do caminho, a empresa está a acelerar o seu posicionamento como parceiro da Microsoft e da Amazon Web Services, duas das plataformas onde o Docenteo carrega o peso técnico e estratégico dos seus projetos mais exigentes. Um compromisso tecnológico que não altera o modelo, mas sim o amplifica: mais capacidade técnica ao serviço de organizações que querem crescer de forma autónoma, e não dependente.