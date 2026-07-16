Empreiteiro de Luís Neves usa atrelado apreendido pela PJ

A Polícia Judiciária abriu um inquérito para apurar como um atrelado apreendido numa investigação de tráfico de droga acabou nas instalações da Construbarcelos, empresa de João Santos Carvalho, empreiteiro e amigo do ministro da Administração Interna, Luís Neves, avança o jornal Sol. O reboque em questão tinha sido apreendido em dezembro de 2024 durante a Operação Pacoba, que levou ao desmantelamento de um dos maiores laboratórios de cocaína da Europa.

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Foi no passado sábado que uma equipa de reportagem do SOL/TVI/CNN Portugal encontrou o atrelado nas instalações da Construbarcelos acoplado a um camião da empresa. Dias depois, o atrelado já não se encontrava no local. Depois de tomar conhecimento, a PJ confirmou a sua apreensão e determinou a remoção do equipamento para o parque de apreendidos do Seixal, onde estava guardado antes de desaparecer em 2025.

A investigação procura agora esclarecer de que forma um bem apreendido à ordem de um processo-crime transitou para a posse de um particular. Fontes ligadas à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes garantem que queriam deter João Santos Carvalho por alegado flagrante delito.

À data da apreensão do atrelado, o diretor nacional da PJ era Luís Neves, atual ministro da Administração Interna. Segundo o Sol, apenas o diretor nacional da PJ tem competência para autorizar a movimentação de bens apreendidos em processos sob tutela do Ministério Público. O proprietário original do atrelado é Armando Caixeirinho, apontado como líder da rede desmantelada na Operação Pacoba e atualmente em fuga à Justiça ao abrigo de um mandado de detenção europeu.