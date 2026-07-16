Exames. Afinal, provas só serão disponibilizadas aos alunos mediante requerimento

Os alunos que realizaram este ano exames nacionais vão ter acesso às respetivas provas em formato digital, mas os encarregados de educação terão de apresentar o pedido de consulta na mesma, ao contrário do anunciado pelo ministro da Educação.

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O esclarecimento foi feito pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) durante uma sessão com os diretores das escolas, realizada esta quinta-feira ao início da tarde, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

A 6 de julho, o ministro da Educação, Ciência e Inovação anunciou que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova. Na altura, Fernando Alexandre explicou que todos os alunos iriam receber um link de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir “a confiança” no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.

Os detalhes de como seriam disponibilizadas as provas eram, até agora, desconhecidos e, num comunicado divulgado na quarta-feira, a tutela explicava apenas que “esse acesso será concedido através das escolas, uma vez que o anonimato dos exames apenas pode ser quebrado nas escolas”.

No entanto, os diretores escolares ficaram a saber que afinal a cópia das provas só será enviada mediante requerimento dos encarregados de educação. “Estava convencido de que enviaríamos para todos”, afirmou o presidente da ANDAEP, admitindo que os esclarecimentos dos EduQA contrariam as expectativas criadas pelo anúncio do ministro da Educação.

Segundo Filinto Lima, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada um o endereço eletrónico do encarregado de educação.

Na apresentação partilhada com os diretores durante a reunião, a que a Lusa teve acesso, o EduQA refere que o “aluno ou encarregado de educação apresenta pedido para consulta de prova” e, posteriormente, “a direção da escola recebe e valida o pedido”.

“A aplicação é usada para localizar e disponibilizar o PDF da prova ao aluno”, refere o documento, acrescentando que “o envio pode ser feito por e-mail ou em suporte impresso”.

Numa nota enviada aos encarregados de educação, uma escola do concelho de Alenquer esclarece que “a consulta das provas destina-se a permitir que o aluno possa conhecer a classificação atribuída a cada questão”, devendo ser requerida “no próprio dia ou no dia útil seguinte ao da publicação das pautas”.

Questionada sobre a medida anunciada pelo ministro Fernando Alexandre, a escola respondeu às dúvidas da mãe de uma aluna do 11.º ano, que realizou este ano o exame de Filosofia, informando que “não vai haver link”.

“Somos nós (escola) que acedemos à plataforma, descarregamos a prova e restantes documentos, e enviamos para o endereço de e-mail do requerente”, esclareceu a escola.