Gonzalo Sánchez, reeleito presidente da PwC até 2031

A Assembleia de Acionistas da PwC Espanha reelegeu Gonzalo Sánchez presidente da empresa na quinta-feira para um novo mandato até 2031, numa reeleição realizada através de um sistema de voto secreto.

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A continuidade de Gonzalo Sánchez à frente da empresa reflete o “apoio a uma estratégia que, nos últimos anos, tornou possível consolidar posições de liderança nas principais linhas de negócio, expandir capacidades em setores estratégicos, atrair talento e reforçar uma proposta de valor baseada na independência, serviço ao cliente e qualidade, onde a PwC tem alcançado excelentes resultados há anos”.

Para a empresa, trata-se de um posicionamento baseado em princípios claros: qualidade em todos os serviços prestados, boa governação, proteção da reputação da marca PwC, bem como ética e compromisso social como base para a tomada de decisão.

“Agradeço profundamente o apoio dos parceiros e a renovada confiança neste novo mandato, bem como o seu compromisso com a estratégia de longo prazo que partilhamos juntos. Assumo-o com entusiasmo, responsabilidade e com o compromisso de continuar a avançar num projeto de continuidade que nos permita continuar a gerar valor para os nossos clientes e profissionais com base em qualidade, excelência e ambição”, disse Gonzalo Sánchez após saber da sua reeleição.

A PwC passou por uma transformação abrangente nos últimos anos, tanto interna como externamente, alcançando uma posição consolidada de liderança nas suas quatro principais áreas de atividade: Auditoria, Consultoria, Transações e Aconselhamento Jurídico e Fiscal. Nos últimos anos, a Firma reforçou significativamente as suas capacidades e a cultura da empresa, reforçando os valores de serviço e proximidade ao cliente, excelência na execução, procura, valor e julgamento aplicados nos projetos.

Este crescimento tem sido também apoiado pelo reforço da sua presença territorial. A PwC conta atualmente com mais de vinte escritórios e reforçou as suas equipas nas principais geografias, renovando a liderança e expandindo capacidades para responder de forma mais próxima e especializada às necessidades dos seus clientes.

Na auditoria, tornou-se líder tanto no IBEX 35 como em pequenas e médias empresas, e audita empresas líderes como Santander, Telefónica, CaixaBank, Acerinox, Sacyr, Bankinter, Repsol, Merlin Properties, Ferrovial e Indra, às quais se juntará a Iberdrola a partir de 2027. A empresa renovou todas as suas principais contas e incorporou novos prémios relevantes, como o da Iberdrola.

No setor de Transações, é líder em aconselhamento financeiro sobre fusões e aquisições pelo décimo quarto ano consecutivo.

Tax & Legal tornou-se o terceiro escritório de advogados em receitas, depois de ter subido em 2025 da quarta posição no ranking principal do mercado jurídico.

Na Consultoria, reforçou o seu compromisso com serviços de elevado valor acrescentado, tendo a inteligência artificial como um dos principais eixos de crescimento, juntamente com estratégia, cibersegurança, transformação digital e análise de dados.

A PwC afirmou ter mais de 5.500 profissionais e contratar aproximadamente 1.000 profissionais anualmente. A empresa tornou-se hoje uma universidade para talentos certificados, com um mestrado pioneiro e único no mercado chamado Work Academy, entre as múltiplas iniciativas de investimento em talento promovidas nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, a PwC destacou que se afirmou como uma das principais empresas dentro da rede internacional da PwC pela qualidade da sua gestão, desenvolvimento de talento e resultados obtidos no mercado, reforçando a sua participação nos principais corpos de reflexão e definição estratégica da organização global.