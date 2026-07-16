Montenegro culpa descontrolo da imigração dos governos PS por degradação de serviços públicos

O debate sobre o Estado da Nação decorre esta quinta-feira no Parlamento, com os atrasos na correção dos exames nacionais a dominarem a agenda política e a colocarem o ministro da Educação sob forte pressão da oposição. Acompanhe aqui a sessão.

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