Mercado Ibérico

Grupo Albia prolonga o prazo para candidaturas aos seus Prémios de Sustentabilidade até 31 de julho

  • Servimedia
  • 7:21

O apelo reconhece projetos nacionais e internacionais com impacto positivo na sustentabilidade ambiental, social e de governação, tanto dentro como fora do setor funerário.

O Grupo Albia anunciou a extensão até 31 de julho do prazo para submeter candidaturas à terceira edição dos seus Prémios de Sustentabilidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A empresa explicou que a decisão responde ao interesse gerado pela chamada e à boa receção entre profissionais, organizações e entidades sociais, tanto nacionais como internacionais.

 

Como uma das principais novidades desta edição, os prémios alargam o seu âmbito com a incorporação de uma nova categoria internacional, destinada a reconhecer e dar visibilidade a projetos desenvolvidos fora de Espanha. O apelo distingue iniciativas com impacto positivo na sustentabilidade ambiental, social e de governação, tanto no setor funerário como noutras áreas cujas soluções podem ser aplicadas ou servir de inspiração nesta área.

“Com esta expansão, procuramos continuar a promover iniciativas que acrescentem valor, promovam a sustentabilidade e melhorem a forma como acompanhamos as pessoas, tanto a nível nacional como internacional. Encorajamos todos os que têm um projeto em curso a juntarem-se a esta tendência de impacto positivo”, disse Carlos Gallego, Diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia.

As candidaturas podem ser submetidas através do site ‘premiosalbiasostenibilidad.com‘, onde estão disponíveis as regras e toda a informação sobre a chamada.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Grupo Albia prolonga o prazo para candidaturas aos seus Prémios de Sustentabilidade até 31 de julho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

FNS. Setor segurador debateu Fundo de Catástrofes

Carolina Neves Carvalho,

O setor defendeu a criação de um Fundo de Catástrofes baseado numa parceria entre o Estado e os privados, considerando que os custos dos eventos extremos devem ser repartidos. Assista aqui ao painel.