Grupo Albia prolonga o prazo para candidaturas aos seus Prémios de Sustentabilidade até 31 de julho

O Grupo Albia anunciou a extensão até 31 de julho do prazo para submeter candidaturas à terceira edição dos seus Prémios de Sustentabilidade.

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A empresa explicou que a decisão responde ao interesse gerado pela chamada e à boa receção entre profissionais, organizações e entidades sociais, tanto nacionais como internacionais.

Como uma das principais novidades desta edição, os prémios alargam o seu âmbito com a incorporação de uma nova categoria internacional, destinada a reconhecer e dar visibilidade a projetos desenvolvidos fora de Espanha. O apelo distingue iniciativas com impacto positivo na sustentabilidade ambiental, social e de governação, tanto no setor funerário como noutras áreas cujas soluções podem ser aplicadas ou servir de inspiração nesta área.

“Com esta expansão, procuramos continuar a promover iniciativas que acrescentem valor, promovam a sustentabilidade e melhorem a forma como acompanhamos as pessoas, tanto a nível nacional como internacional. Encorajamos todos os que têm um projeto em curso a juntarem-se a esta tendência de impacto positivo”, disse Carlos Gallego, Diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia.

As candidaturas podem ser submetidas através do site ‘premiosalbiasostenibilidad.com‘, onde estão disponíveis as regras e toda a informação sobre a chamada.